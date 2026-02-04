ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

▲LEXUS LC預計今年告別！也代表台灣銷售倒數計時。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS旗下象徵性能與豪華融合的豪華GT跑車 LC，正式宣布將於2026 年 8 月正式停產，結束近十年的產品生命週期。這款以 V8 動力與出色操控著稱的旗艦跑車，自 2017 年首發以來，一直是品牌產品線中最具識別度的性能車款之一，如今隨著時代變遷，也即將下台一鞠躬。

▲LC是品牌象徵雙門代表，甚至還有敞篷版本。

LC緣起於 2012 年底於底特律車展亮相的 LF-LC 概念車，並於2016年正式量產。LC 採用豐田集團 GA-L 平台打造，早期搭載5.0升V8 自然進氣引擎，後期亦推出油電混合版本 LC 500h，兼具動力與舒適性。

隨著市場偏好轉向新能源與休旅車型，加上高階性能車款銷量逐年下滑，LC 在全球的總銷量表現逐年走弱。LC 10年銷售期間全球累計銷量約1.5萬輛，2021年巔峰時期來到2,782輛，不過2025 年全年僅約 1300 輛左右，面對嚴峻市場挑戰，停產已成必然趨勢。

不過原廠尚未放棄GT跑車級距，有消息表示將於2030年推出後繼車款，繼任車將在最新的性能平台上打造，並可能與TOYOTA下一代 GR Supra 等高性能車系共用。藉以整合RC、LC雙門級距。

