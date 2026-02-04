ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「新電動跑旅北美開賣」台灣有望導入！折合新台幣114萬

▲TOYOTA C-HR＋即將導入日本！這款矚目的電動車台灣也有機會導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於北美推出新C-HR＋電動跑旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA新生代電動版圖的重要一環，C-HR＋於北美上架開賣，不過有趣的是，C-HR＋電動車在北美開價引起不少討論，C-HR＋尺碼比bZ4X略小，但售價卻比bZ4X還高，打破消費者對於小車便宜入手的傳統認知。

▲TOYOTA今年也會有不少重磅新車！全新C-HR＋電動版呼聲高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲C-HR＋北美售價折合新台幣114萬。

TOYOTA官方悄悄公布北美C-HR＋售價，開價美金37,000 元（約新台幣 114 萬元左右）起跳。令人意外的是，這個價格比同樣bZ4X的入門定價還要高出約 2,000 美金左右，也就是說這部小一級的車反而更「不便宜」。

C-HR＋售價反其道而行，顯示出TOYOTA對這款車的配置與定位有更高的期待，而不是單純走入門親民路線。也似乎讓人想起台灣bZ4X 128萬與Urban Cruiser 127萬的討論話題。

▲TOYOTA今年也會有不少重磅新車！全新C-HR＋電動版呼聲高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美並沒有提供單馬達的C-HR＋，也間接反應出售價。

事實上，北美C-HR＋並沒有提供入門的單馬達可選。一口氣搭載雙馬達 AWD 四驅系統，最大馬力來到338匹，0～60mph 加速約 5 秒左右，性能表現明顯不是走佛系路線。續航力約落在475公里。

在台灣市場規劃上，台灣和泰今年1月已經端出6代RAV4這道主菜，而接下來C-HR＋則可能作為接下來推動電動車版圖的焦點新作。事實上，目前海外電動車新陣容，包含改款新bZ4X、Urban Cruiser都已陸續導入台灣，C-HR＋、BZ4x Touring動向自然就受到台灣消費者關注。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

