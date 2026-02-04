保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 於 2025 年 11 月中旬正式發表全新 Cayenne Electric，並在近期於斯洛伐克布拉提斯拉瓦廠展開生產。該產線採用靈活製造模式，與燃油及混合動力車型共線生產，使 Porsche 能快速應對市場需求變化。為進一步強化自身電池技術實力，品牌亦首次為 Cayenne Electric 搭載完全自主研發的電池模組，並於距離布拉提斯拉瓦約 100 公里的「Porsche Smart Battery Shop」生產。

全新 Cayenne Electric 在多方面突破品牌既有框架。頂規 Cayenne Turbo Electric 具備高達 850 kW（1,156 hp）的輸出功率，成為品牌有史以來動力最強的量產車型。新世代車型亦配備品牌迄今最大的螢幕顯示面積，並搭載反應速度更快的保時捷通訊管理系統（PCM），同時提供前所未有的客製化程度。

Porsche 在生產製程上也開創新局。生產與物流董事會成員 Albrecht Reimold表示，透過自主研發的電池模組、最高製造品質標準，以及可無縫整合燃油、混動與純電系統的生產線，將品牌 DNA 堅實地推向電動未來。此一佈局賦予其高度靈活性，能持續提供高品質、先進科技，並滿足全球市場的客戶個性化需求。

電池技術被視為品牌未來戰略關鍵。Porsche 與旗下工具製造公司合作設立智能電池工廠，將原型生產的專業無縫轉移至量產階段。在嚴格控管的製程中，從電芯準備、堆疊、雷射焊接、發泡填充、冷卻板整合到終端測試，皆實現完整品質管控。此垂直整合模式使 Porsche 能全面掌握關鍵技術的品質、精度與擴展性。

Cayenne Electric 所搭載的高壓電池總容量為 113 kWh，採用高能量密度大型軟包電芯，續航里程超過 600 公里，並支援 800 伏特快充。其首創的雙面冷卻系統，透過上下兩片冷卻板依需求調節電池溫度，更有效維持最佳工作窗口。此外，布拉提斯拉瓦廠經大幅擴建，設立專屬平台車身組裝區，並以高度自動化沖壓線確保車體部件品質。Porsche 亦派駐常駐團隊於廠區，即時應對生產挑戰，確保新車投產階段的動態協作順暢。

隨著 Cayenne Electric 正式投入生產，品牌不僅完成其核心 SUV 車系的電動化佈局，更透過自主電池模組研發與柔性生產體系，展現其面對汽車產業轉型的策略清晰度。這一步不僅是產品線的擴充，更是 Porsche 將性能基因與可持續移動願景相結合的關鍵實踐。未來，這套整合燃油、混動與純電的生產模式，或將成為高端汽車製造領域的重要參照，而 Porsche 在電池技術與製造品質上的深耕，也預示著電動化時代中，傳統跑車製造商持續領航的決心與路徑。