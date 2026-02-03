賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 日前正式發表全新 Continental GT S 與 GTC S 車型，其設計靈感源自限量版 Supersports，旨在拓展 Continental 車系的選擇範圍。新車結合搶眼外觀、最新混合動力系統，以及 Continental GT Speed 的底盤科技，鎖定追求極致駕馭體驗的消費族群。此為第四代 Continental GT S 車型，亦是歷來性能最強悍的 S 版本。

全新 S 車型搭載高性能混合動力系統，可輸出 680 PS 馬力與 930 Nm 扭力，較前代 GT S 提升 130 PS 馬力。全力加速下，0-60 mph 僅需 3.3 秒（0-100 km/h 為 3.5 秒），極速可達 190 mph。運動化排氣系統進一步強化 4.0 升 V8 十字曲軸引擎的聲浪特色。此混合動力系統在功率、扭力與性能表現上均超越前代 W12 Speed 動力單元，並可純電行駛最高約80公里。

新車採用原先專屬於 GT Speed 與 GT Mulliner 車型的 Bentley 性能主動式底盤，包含主動式四輪驅動、雙閥門阻尼器、扭力分配系統（前後及跨軸）、48V 動態駕馭主動防傾系統，以及新一代 ESC 控制軟體。此次更首度為 Continental GT S 配備電子限滑差速器與四輪轉向系統，構成品牌最先進且專注於駕駛體驗的四輪驅動底盤設定。

全新 S 車型外觀採用 Blackline 套件，包含深色前下擾流、亮黑矩陣格柵、黑色賓利飛翼徽飾與車名字樣，營造精悍動感的視覺氛圍。細節處搭配 Beluga 黑色後視鏡蓋、側裙延伸件與後擴散器。深色調全 LED 矩陣頭燈採 Bentley Precision 設計，尾燈與運動排氣尾管飾件亦採用深色處理。標準配置 22 吋十幅鋁圈，另提供亮黑與全亮黑等多樣選項。

內裝部分，獨特的雙色皮革分割與菱形絎縫座椅設計，塑造出專注於性能的座艙環境。方向盤、排檔桿、座椅及門板等關鍵觸碰區域採用 Dinamica 類麂皮材質。標準內飾飾板為呼應外觀 Blackline 主題的亮面鋼琴黑，同時可選配高光碳纖維或其他飾面。其他選項包括全皮革內裝與深色鍍鉻金屬飾件。

Bentley 豪華旅行車系從注重舒適的 Azure 到極致性能的 GT Speed，提供多樣化選擇以滿足不同車主需求。全新 Continental GT S 透過專屬外觀設計、內裝規格與動態底盤科技，在車系中開拓出獨特定位，以運動化美學與純粹駕馭樂趣，進一步豐富品牌指標性 Grand Tourer 的產品陣容。