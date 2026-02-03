ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 日前正式發表全新 Continental GT S 與 GTC S 車型，其設計靈感源自限量版 Supersports，旨在拓展 Continental 車系的選擇範圍。新車結合搶眼外觀、最新混合動力系統，以及 Continental GT Speed 的底盤科技，鎖定追求極致駕馭體驗的消費族群。此為第四代 Continental GT S 車型，亦是歷來性能最強悍的 S 版本。

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

全新 S 車型搭載高性能混合動力系統，可輸出 680 PS 馬力與 930 Nm 扭力，較前代 GT S 提升 130 PS 馬力。全力加速下，0-60 mph 僅需 3.3 秒（0-100 km/h 為 3.5 秒），極速可達 190 mph。運動化排氣系統進一步強化 4.0 升 V8 十字曲軸引擎的聲浪特色。此混合動力系統在功率、扭力與性能表現上均超越前代 W12 Speed 動力單元，並可純電行駛最高約80公里。

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

新車採用原先專屬於 GT Speed 與 GT Mulliner 車型的 Bentley 性能主動式底盤，包含主動式四輪驅動、雙閥門阻尼器、扭力分配系統（前後及跨軸）、48V 動態駕馭主動防傾系統，以及新一代 ESC 控制軟體。此次更首度為 Continental GT S 配備電子限滑差速器與四輪轉向系統，構成品牌最先進且專注於駕駛體驗的四輪驅動底盤設定。

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

全新 S 車型外觀採用 Blackline 套件，包含深色前下擾流、亮黑矩陣格柵、黑色賓利飛翼徽飾與車名字樣，營造精悍動感的視覺氛圍。細節處搭配 Beluga 黑色後視鏡蓋、側裙延伸件與後擴散器。深色調全 LED 矩陣頭燈採 Bentley  Precision 設計，尾燈與運動排氣尾管飾件亦採用深色處理。標準配置 22 吋十幅鋁圈，另提供亮黑與全亮黑等多樣選項。

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

內裝部分，獨特的雙色皮革分割與菱形絎縫座椅設計，塑造出專注於性能的座艙環境。方向盤、排檔桿、座椅及門板等關鍵觸碰區域採用 Dinamica 類麂皮材質。標準內飾飾板為呼應外觀 Blackline 主題的亮面鋼琴黑，同時可選配高光碳纖維或其他飾面。其他選項包括全皮革內裝與深色鍍鉻金屬飾件。

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

Bentley 豪華旅行車系從注重舒適的 Azure 到極致性能的 GT Speed，提供多樣化選擇以滿足不同車主需求。全新 Continental GT S 透過專屬外觀設計、內裝規格與動態底盤科技，在車系中開拓出獨特定位，以運動化美學與純粹駕馭樂趣，進一步豐富品牌指標性 Grand Tourer 的產品陣容。

性能與美學並進　Bentley 發表全新 Continental GT S 與 GTC S

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利ContinentalGTGTC歐陸敞篷雙門跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

推薦閱讀

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

最新文章

光陽可愛女生車＆歐風復古車推改款2026-02-03

賓利雙門＆敞篷跑車推出全新S版本2026-02-03

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級2026-02-03

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等2026-02-03

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光2026-02-03

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

熱門文章

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

相關新聞

政府與消費者及產業共同宣導　汽車隔熱紙透光率法制化管理

政府與消費者及產業共同宣導　汽車隔熱紙透光率法制化管理

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

讀者迴響

熱門文章

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366