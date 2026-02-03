賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

▲大陸賓士2月救買氣再出招！多車系調降售價。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

受到當地自主品牌打壓，在大陸汽車市場競爭愈演愈烈之下，大陸賓士Mercedes-Benz自2月開始官網調降多款主力車型建議售價，其中入門級與熱銷SUV車款降幅約落在 10% 左右，最高調降幅度達人民幣 6.8 萬元，折合新台幣約30萬。

▲大陸C-Class降幅最高3.85萬人民幣，入手價來到新台幣135萬。

大陸從去年開始就有不少豪華品牌陸續降價、拚買氣，而當地賓士再推降價奇招，此回名單甚至都是主力熱門車款，包含C-Class、GLC、GLB等車系，C 200 L依車型等級不同，降幅3.37～3.85萬人民幣，入手價來到30.46萬人民幣，折合新台幣約135萬。



做為參考，台灣賓士C-Class售價為，最入門代表為C180售價224萬。

▲GLC Coupe降價最多，折合新台幣約191萬。

GLB 200降約人民幣3.8萬元，而台灣消費者最愛的GLC休旅車，GLC降幅4.8～6.25萬人民幣，入手價來到35.18萬人民幣，折合新台幣約156萬；GLC Coupe降幅5.87～6.82萬人民幣，是此回降價最多車型，43.08萬人民幣入手，折合新台幣約191萬。

台灣GLC入手門檻為GLC 200的273萬起；GLC Coupe的200入門車型售價294萬起。

賓士在大陸銷量呈現下滑趨勢。2025 年交車約57.5萬輛，較2020年高峰下滑約19%。相比自主新能源品牌強勢崛起及市場結構轉變，賓士在電動化轉型上步伐相對緩慢，2025 年新能源車型佔整體銷量僅約 5%，也讓品牌面臨更大壓力。