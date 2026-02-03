ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

▲大陸賓士2月救買氣再出招！多車系調降售價。（圖／翻攝自賓士）

▲大陸賓士2月救買氣再出招！多車系調降售價。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

受到當地自主品牌打壓，在大陸汽車市場競爭愈演愈烈之下，大陸賓士Mercedes-Benz自2月開始官網調降多款主力車型建議售價，其中入門級與熱銷SUV車款降幅約落在 10% 左右，最高調降幅度達人民幣 6.8 萬元，折合新台幣約30萬。

▲大陸賓士2月救買氣再出招！多車系調降售價。（圖／翻攝自賓士）

▲大陸C-Class降幅最高3.85萬人民幣，入手價來到新台幣135萬。

大陸從去年開始就有不少豪華品牌陸續降價、拚買氣，而當地賓士再推降價奇招，此回名單甚至都是主力熱門車款，包含C-Class、GLC、GLB等車系，C 200 L依車型等級不同，降幅3.37～3.85萬人民幣，入手價來到30.46萬人民幣，折合新台幣約135萬。

做為參考，台灣賓士C-Class售價為，最入門代表為C180售價224萬。

▲大陸賓士2月救買氣再出招！多車系調降售價。（圖／翻攝自賓士）

▲GLC Coupe降價最多，折合新台幣約191萬。

GLB 200降約人民幣3.8萬元，而台灣消費者最愛的GLC休旅車，GLC降幅4.8～6.25萬人民幣，入手價來到35.18萬人民幣，折合新台幣約156萬；GLC Coupe降幅5.87～6.82萬人民幣，是此回降價最多車型，43.08萬人民幣入手，折合新台幣約191萬。

台灣GLC入手門檻為GLC 200的273萬起；GLC Coupe的200入門車型售價294萬起。

賓士在大陸銷量呈現下滑趨勢。2025 年交車約57.5萬輛，較2020年高峰下滑約19%。相比自主新能源品牌強勢崛起及市場結構轉變，賓士在電動化轉型上步伐相對緩慢，2025 年新能源車型佔整體銷量僅約 5%，也讓品牌面臨更大壓力。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：賓士GLC Coupe休旅大改款benzCLA轎跑A-ClassGLA賓士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你敢拿我敢倒】旅客帶巨型高腳杯上飛機！空服員淡定裝飲料XD

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

最新文章

光陽可愛女生車＆歐風復古車推改款2026-02-03

賓利雙門＆敞篷跑車推出全新S版本2026-02-03

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級2026-02-03

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等2026-02-03

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光2026-02-03

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

熱門文章

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

相關新聞

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

讀者迴響

熱門文章

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366