「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

▲台灣本田CR-V拚了！推出很殺升級方案。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

或許被對手福特Territory銷量超車逼到了！台灣本田2月春節購車很有感，尤其在主力CR-V上，原廠推出「限時免費升級」專案，只要購買CR-V車款，原廠免費幫你往上升一階車型，等於最高可省下12萬！

▲原廠2月加碼推CR-V升級，可省下12萬換到配備更好的主力車型。

HONDA CR-V在台共有3款車型，VTi-S售價100.9萬、S為112.9萬、Prestige頂規122.9萬，而「限時免費升級」專案如購買最入門VTi-S車型，原廠免費升級到S版本，若是中階S版本則升級到頂規Prestige，等於入門省下12萬換中階S，而中階S省10萬換到Prestige頂規。

從1月銷售報告可看到，福特Territory來勢洶洶繳出1,333輛拿下國產乘用車排行第4名，而HONDA CR-V攻勢稍微熄火，銷量衰退到840輛排行第8，銷量告急的CR-V，在本月推出「限時免費升級」，期望在農曆春節購車帶來另一波買氣。

▲Fit現折3萬，與HR-V加送OVO投影機等優惠。

在Fit、HR-V也有持續作促銷，Fit享有3萬現金折扣，並加送OVO投影機、高額0利率、5年延長保固與2萬元配件金。HR-V同樣享有OVO投影機，高額0利率、5年延保與2萬元配件金。