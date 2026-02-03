ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

▲TOYOTA新一代Hilux進軍歐洲！導入柴油輕油電、電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA新一代Hilux進軍歐洲！導入柴油輕油電、電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年泰國全球首發的新一代TOYOTA Hilux，日前已在歐洲市場正式發表，作為全球矚目的第9代車型，台灣市場未來也有機會導入。歐洲新一代TOYOTA Hilux採2.8升柴油輕油電、電動版雙動力，展現多元化佈局的新能源策略。

▲TOYOTA新一代Hilux進軍歐洲！導入柴油輕油電、電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣目前仍在販售舊款Hilux，有望在今年迎來改款契機。

台灣有販售的TOYOTA Hilux，第9代車型陸續在海外各大市場發表，台灣市場來看，最快有機會今年跟進。尺碼為長 5,320 mm、寬約 1,885 mm、高約 1,815 mm，離地間隙超過 22 公分，具有700mm的涉水能力。

▲TOYOTA新一代Hilux進軍歐洲！導入柴油輕油電、電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲首度新增的電動皮卡車，也是目前市場罕見選擇。

歐規大改款採用雙動力布局，汽油車型採2.8升柴油搭配輕油電，而首度新增的全新電動版自然是重點，搭載59.2kWh電池組，具有715公斤載貨、1.6噸拖曳等能力，綜合續航約落在257公里以上。

內裝設計主打「Robust Simplicity」風格，相較舊款車型，簡潔卻很有科技感。以12.3 吋全數位儀表板搭配12.3吋中控螢幕，支援無線 Apple CarPlay／Android Auto。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAHiluxSUV四驅越野TacomaFORDRANGER4Runner

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

推薦閱讀

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

最新文章

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級2026-02-03

TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等2026-02-03

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光2026-02-03

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」2026-02-02

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛2026-02-02

Suzuki Jimny五門版日本開賣2026-02-02

熱門文章

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

相關新聞

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366