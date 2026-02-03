TOYOTA「新一代Hilux歐洲發表」台灣再等等！油電、電動版雙動力

▲TOYOTA新一代Hilux進軍歐洲！導入柴油輕油電、電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年泰國全球首發的新一代TOYOTA Hilux，日前已在歐洲市場正式發表，作為全球矚目的第9代車型，台灣市場未來也有機會導入。歐洲新一代TOYOTA Hilux採2.8升柴油輕油電、電動版雙動力，展現多元化佈局的新能源策略。

▲台灣目前仍在販售舊款Hilux，有望在今年迎來改款契機。

台灣有販售的TOYOTA Hilux，第9代車型陸續在海外各大市場發表，台灣市場來看，最快有機會今年跟進。尺碼為長 5,320 mm、寬約 1,885 mm、高約 1,815 mm，離地間隙超過 22 公分，具有700mm的涉水能力。

▲首度新增的電動皮卡車，也是目前市場罕見選擇。

歐規大改款採用雙動力布局，汽油車型採2.8升柴油搭配輕油電，而首度新增的全新電動版自然是重點，搭載59.2kWh電池組，具有715公斤載貨、1.6噸拖曳等能力，綜合續航約落在257公里以上。

內裝設計主打「Robust Simplicity」風格，相較舊款車型，簡潔卻很有科技感。以12.3 吋全數位儀表板搭配12.3吋中控螢幕，支援無線 Apple CarPlay／Android Auto。