台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

▲可在官網排單的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

記者徐煜展／綜合報導

在台北車展現身、已經可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross，台灣預計第2季左右上市，而保發中心已經揭露動力規格與售價，Citroën C5 Aircross採1.2升渦輪油電，曝光售價為168萬。

▲1.2升渦輪油電每年稅金只要8,640元。

新一代Citroën C5 Aircross產品力強勢，尤其1.2升渦輪油電在台灣具備省油、省稅金優勢，參考同動力架構的Peugeot 3008，搭配6速手自排變速箱，擁有145匹綜效馬力。

寶嘉聯合從去年開始積極導入1.2升渦輪油電，涵蓋Peugeot等多款車系，接下來也將為Citroën、愛快羅密歐等車款布局，1.2升渦輪油電更是以每年稅金9千元有找切中台灣消費者購車甜蜜點。

▲官網已經可接受C5 Aircross、C3 Aircross排單，2款休旅今年上市。

新一代Citroën C5 Aircross已經可在官網預定，官網初步資料顯示，可選擇6種車色，需繳納5千訂金即可完成預接牌單。Citroën今年除了有C5 Aircross休旅外，另還有C3 Aircross 7人座，2款休旅主攻市場競爭激烈的休旅市場而來。