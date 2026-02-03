ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲可在官網排單的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

記者徐煜展／綜合報導

在台北車展現身、已經可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross，台灣預計第2季左右上市，而保發中心已經揭露動力規格與售價，Citroën C5 Aircross採1.2升渦輪油電，曝光售價為168萬。

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲1.2升渦輪油電每年稅金只要8,640元。

新一代Citroën C5 Aircross產品力強勢，尤其1.2升渦輪油電在台灣具備省油、省稅金優勢，參考同動力架構的Peugeot 3008，搭配6速手自排變速箱，擁有145匹綜效馬力。

寶嘉聯合從去年開始積極導入1.2升渦輪油電，涵蓋Peugeot等多款車系，接下來也將為Citroën、愛快羅密歐等車款布局，1.2升渦輪油電更是以每年稅金9千元有找切中台灣消費者購車甜蜜點。

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲官網已經可接受C5 Aircross、C3 Aircross排單，2款休旅今年上市。

新一代Citroën C5 Aircross已經可在官網預定，官網初步資料顯示，可選擇6種車色，需繳納5千訂金即可完成預接牌單。Citroën今年除了有C5 Aircross休旅外，另還有C3 Aircross 7人座，2款休旅主攻市場競爭激烈的休旅市場而來。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：CitroënBerlingoMPV7人座C5 AircrossSUV休旅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

推薦閱讀

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電省油省稅金

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

最新文章

台灣「法系新一代5人座休旅」保發中心售價曝光2026-02-03

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV42026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」2026-02-02

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛2026-02-02

Suzuki Jimny五門版日本開賣2026-02-02

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

熱門文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」2026-02-01

相關新聞

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄！台灣今年導入最新大改款

「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄！台灣今年導入最新大改款

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

讀者迴響

熱門文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366