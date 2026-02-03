「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

▲新一代X-Trail預計今年問世！（預想圖／翻攝自《carislife》）

記者徐煜展／綜合報導

日前北美捕獲到新一代Nissan Rouge（X-Trail）測試車，再度讓Nissan成為車迷討論的熱烈話題，新一代車型將不只是簡單換殼改造，而是朝向「尺碼放大＋動力全面電氣化」的方向重整產品定位，目標很明確，就是正面迎戰TOYOTA RAV4、HONDA CR-V等一線油電休旅。

▲下一代X-Trail將導入Murano旗艦休旅更多家族化設計。

從測試車與最新曝光的預想圖來看，新一代 X-Trail跳脫現行圓潤路線，改以更俐落、偏向方正的車身輪廓呈現，車頭視覺重心拉高，搭配分離式燈組與更有存在感的前臉設計，整體風格更貼近近年Nissan新世代車款的家族樣貌，也讓休旅氣勢更加鮮明。

新世代 X-Trail 預期針對車身尺碼進行調整，透過平台優化讓車室空間更有效率，比起現行的第三排不再只是「備用座椅」，大改款而是朝向能實際應付日常使用的設定進化，這也反映出 Nissan 對 5＋2 休旅市場的重視。

新一代 X-Trail 的重心將明顯放在油電系統上。隨著 e-Power 技術邁入新世代，原廠持續強化「引擎只負責發電、車輛由馬達驅動」的設定，不僅有助於改善油耗表現，也能保留電動車般的加速反應，成為 Nissan 在非純電市場的重要差異化武器。