TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

▲TOYOTA確認將於2月10日發表全新7人座休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA再度釋出一張最新預告圖，也間接證實之前的神祕新車將是一款大型三排座SUV休旅，並首次公開內裝細節，鎖定家庭、大空間 SUV 市場的重點戰場。這款焦點新車預計將於 2 月 10 日正式亮相。

▲Highlander被譽為是放大版RAV4，如今將推出電動版。

隨著全球 SUV 市場持續升溫，TOYOTA也積極擴展產品布局。從預告中可以看到車內空間與座椅配置的初步輪廓，車內採用三排座椅布局，並首次顯示第二排為獨立座，提供乘客更大的活動空間與更佳的乘坐舒適性，而車內中控設計與6代RAV4有許多相似之處。

從預告中調亮後的畫面可以看出，新車採用大面積玻璃設計，讓車內空間更為開闊並增加視覺穿透感，符合大型SUV的乘坐感受。而這款休旅也被譽為是Highlander電動版，將是TOYOTA旗下第1款電動7人座。

▲全新7人座休旅外觀與bZ大型概念車神似。

目前官方對於動力來源並未公開，但有趣的是，從預告外型與TOYOTA早前的概念車比對，能發現與當時bZ大型概念休旅有許多神似之處，且官方曾透露在美國肯塔基州工廠投資建置全新三排電動SUV的產線計畫，這款新車很有可能與該計畫相關。