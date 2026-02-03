賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 近期釋出一款名為 X Concept 的概念車，原廠表示這款概念作品的目的在於「刺激市場並蒐集回饋」，藉此觀察消費者對於高級豪華 SUV 結合強化越野設定的接受度，未來是否量產仍有待進一步評估。

X Concept 以現行 Bentayga Speed 為基礎打造，動力系統維持雙渦輪 4.0 L V8 引擎，最大輸出 641hp，透過四輪驅動系統將動力傳遞至四個車輪，整體配置仍以高性能取向為主。

在車身結構方面，X Concept 的離地高度較標準車型提高 55mm，車寬增加 40mm，輪距也進一步放大 120mm，整體姿態更貼近傳統越野車設定。輪圈採用 Brixton 製的 22 吋客製輪圈，並搭配高扁平比的全地形輪胎，強化非鋪裝路面的行駛能力。Bentayga 原有的氣壓懸吊系統與主動式防傾桿則被保留下來，希望在豪華舒適性與動態控制之間維持平衡。

Bentley 表示 X Concept 的最大涉水深度提升至 550mm，比原本增加 50mm，最小離地高度接近 310mm，讓 X Concept 不只在視覺上更粗獷，同時還具備更強的越野能力。

外觀細節同樣呼應其定位轉變。車頂配置大型行李架並整合四具輔助照明燈，還可固定一輛電動卡丁車。雖然這項配置雖然不一定會全數導入量產車型，但已傳達出 Bentley 對於「奢華 × 探索」風格的看法。

Bentley 也計畫讓 X Concept 在實際活動中亮相，該車將出現在奧地利舉辦的 FAT Ice Race 冰上賽事，同場還找到挪威滑雪選手 Hedvig Wessel 進行展示。Hedvig Wessel 為兩度參與奧運的職業運動員，這樣的安排也進一步強化 X Concept 的運動與戶外形象。

近年來可以觀察出高級品牌積極探索越野市場的趨勢，過去被視為道路取向的豪華車款，正逐漸推出具備實質越野能力的車型，其中初代 Porsche Cayenne 便是最具代表性的案例之一。然而這股風潮持續擴大，甚至傳統超跑車品牌陸續推出跨界越野化車型，包括 Morgan Plus Four CX-T、Porsche 911 Dakar，以及 Lamborghini Huracán Sterrato 等，皆嘗試在性能與越野之間找到新的市場切入。Bentley 則透過 X Concept 暗示品牌也在評估是否跟進這股趨勢，為 Bentayga 車系開拓更多元的市場。