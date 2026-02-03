ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 近期釋出一款名為 X Concept 的概念車，原廠表示這款概念作品的目的在於「刺激市場並蒐集回饋」，藉此觀察消費者對於高級豪華 SUV 結合強化越野設定的接受度，未來是否量產仍有待進一步評估。

X Concept 以現行 Bentayga Speed 為基礎打造，動力系統維持雙渦輪 4.0 L V8 引擎，最大輸出 641hp，透過四輪驅動系統將動力傳遞至四個車輪，整體配置仍以高性能取向為主。

在車身結構方面，X Concept 的離地高度較標準車型提高 55mm，車寬增加 40mm，輪距也進一步放大 120mm，整體姿態更貼近傳統越野車設定。輪圈採用 Brixton 製的 22 吋客製輪圈，並搭配高扁平比的全地形輪胎，強化非鋪裝路面的行駛能力。Bentayga 原有的氣壓懸吊系統與主動式防傾桿則被保留下來，希望在豪華舒適性與動態控制之間維持平衡。

Bentley 表示 X Concept 的最大涉水深度提升至 550mm，比原本增加 50mm，最小離地高度接近 310mm，讓 X Concept 不只在視覺上更粗獷，同時還具備更強的越野能力。

外觀細節同樣呼應其定位轉變。車頂配置大型行李架並整合四具輔助照明燈，還可固定一輛電動卡丁車。雖然這項配置雖然不一定會全數導入量產車型，但已傳達出 Bentley 對於「奢華 × 探索」風格的看法。

Bentley 也計畫讓 X Concept 在實際活動中亮相，該車將出現在奧地利舉辦的 FAT Ice Race 冰上賽事，同場還找到挪威滑雪選手 Hedvig Wessel 進行展示。Hedvig Wessel 為兩度參與奧運的職業運動員，這樣的安排也進一步強化 X Concept 的運動與戶外形象。

近年來可以觀察出高級品牌積極探索越野市場的趨勢，過去被視為道路取向的豪華車款，正逐漸推出具備實質越野能力的車型，其中初代 Porsche Cayenne 便是最具代表性的案例之一。然而這股風潮持續擴大，甚至傳統超跑車品牌陸續推出跨界越野化車型，包括 Morgan Plus Four CX-T、Porsche 911 Dakar，以及 Lamborghini Huracán Sterrato 等，皆嘗試在性能與越野之間找到新的市場切入。Bentley 則透過 X Concept 暗示品牌也在評估是否跟進這股趨勢，為 Bentayga 車系開拓更多元的市場。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利XConcept概念車越野汽車新車超豪華

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【表情逐漸母湯】箭頭指到誰就要去洗餐袋　爸這樣一指讓弟弟瞬間破防

推薦閱讀

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

最新文章

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」2026-02-02

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛2026-02-02

Suzuki Jimny五門版日本開賣2026-02-02

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄2026-02-02

福斯Amarok澳洲推W600專屬車型2026-02-02

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

熱門文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

英國硬派越野車新年式舒適性大躍進2026-02-03

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

賓利跨足越野推新概念車試水溫2026-02-03

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」2026-02-01

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛2026-02-02

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

相關新聞

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

福斯Amarok皮卡車「澳洲推W600專屬車型」！操控強化過彎更精準

福斯Amarok皮卡車「澳洲推W600專屬車型」！操控強化過彎更精準

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

讀者迴響

熱門文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366