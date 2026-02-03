英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

圖文／7Car 小七車觀點

Ineos Grenadier 自推出以來，憑藉出色的越野能力獲得高度評價，但在一般道路上的轉向反應與乘坐舒適性，始終被認為過於接近傳統越野車設定。隨著 2026 年式車型登場，原廠工程團隊將調整重點放在轉向系統，希望在不犧牲原有硬派定位的前提下，改善日常行車體驗。

此次更新的核心，在於導入全新的可變齒比轉向機構。相較於既有設定，新系統在直行區域的轉向反應更為緊湊，轉向比也更直接，目的在於提升高速巡航、變換車道與彎道行駛時的操控感。這項調整有助於降低駕駛在高速行駛時對前輪指向的模糊感，改善原先被詬病的間隙與不確定性。

同時 Ineos 也將 Grenadier 的迴轉半徑縮小約 5%，雖然數字看似不大，但對於軸距偏長、缺乏後軸轉向輔助的越野車而言，這樣的改變在市區停車、狹窄道路或林間小徑行駛時，實際感受仍具有一定差異。

根據英國當地媒體的初步試駕回饋，轉向系統的確比改款前更為精準，在一般公路上的指向性有所改善，不過方向盤回正力道仍偏弱，整體感受依舊帶有濃厚的機械感。

除了轉向系統，Ineos 也針對舒適性與法規進行微調，包括重新校正空調系統，使車室溫度控制更為穩定，同時更新駕駛輔助系統以符合歐洲最新安全規範。值得一提的是，原廠新增了快捷鍵，讓駕駛能快速關閉部分過於頻繁的警示提示，提升實際使用便利性。

動力系統與價格則維持不變，Grenadier 仍提供 3.0 公升汽油與柴油引擎選擇，最大輸出分別為 282 匹馬力與 248 匹馬力。整體來說，Ineos 這次針對市場反應來替旗下產品的弱點進行技術修正，讓 Grenadier 在維持硬派本質的同時，逐步回應市場對實用性的期待。