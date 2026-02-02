ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

▲TOYOTA旗下Daihatsu於日本推出2款焦點電動新車。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲TOYOTA旗下Daihatsu於日本推出2款焦點電動新車。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

當各家車廠都在比誰的電動休旅更大、更快時，TOYOTA集團Daihatsu大發選擇走另一條路，特別迎合日本喜愛小車市場胃口，在日本推出兩款全新輕型電動商用車，主要鎖定都市工作、配送貨運與日常代步族群。

▲TOYOTA旗下Daihatsu於日本推出2款焦點電動新車。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲Daihatsu大發兩款電動車售價約新台幣62萬起。

這兩款新車分別命名eHIJET Cargo、eATRAI，由 Daihatsu 操刀開發，並導入 TOYOTA、Suzuki共同合作的純電系統，主打「好停、好載、好養」，價格更是壓在多數人可接受的區間。

▲TOYOTA旗下Daihatsu於日本推出2款焦點電動新車。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲車內具備不俗的載貨空間。

eHIJET Cargo開價314.6萬日圓，折合新台幣約62萬，另外一款eATRAI則來到346.5萬日圓，折合新台幣約70萬。這兩款輕商用電動車在日本的售價明顯走務實路線，直接瞄準中小商家、自營業者與需要低營運成本的用車族群，同時靈巧的小車格局，也是日本人最喜歡的尺碼。

▲TOYOTA旗下Daihatsu於日本推出2款焦點電動新車。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲新車續航力約250公里。

在動力配置上，兩車採用共用電動平台，單次充電可提供約 250 公里左右的實際續航表現，對多數市區配送、短程通勤來說已相當充裕。此外，也支援快充機制，不必長時間停工等待。車內同時保留高功率對V2L外供電設計，讓工具、家電電器也能透過車輛充電。

從這次eHIJET Cargo與 eATRAI 的推出可以看出，TOYOTA集團正嘗試用輕型商用車，補齊電動化版圖中最貼近現實的一塊拼圖。當充電建設與法規逐步成熟，這類平價、用途明確的電動車，反而更有機會率先普及。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Daihatsu大發MoveTOYOTARaizeRockyeHIJET CargoeATRAI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【只有黃爸爸能做】遞錢包給黃仁勳簽名「竟抽出1000元」送粉絲！

推薦閱讀

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

Suzuki Jimny五門版日本開賣！折合新台幣58萬　台灣今年推三門版新年式

Suzuki Jimny五門版日本開賣！折合新台幣58萬　台灣今年推三門版新年式

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄！台灣今年導入最新大改款

「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄！台灣今年導入最新大改款

最新文章

TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」2026-02-02

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛2026-02-02

Suzuki Jimny五門版日本開賣2026-02-02

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄2026-02-02

福斯Amarok澳洲推W600專屬車型2026-02-02

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」2026-02-01

賓士電動卡車展開歐陸2400KM長征測試2026-02-01

熱門文章

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「下一代TOYOTA Corolla」要來了2026-02-02

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛2026-02-02

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」2026-02-01

福斯Amarok澳洲推W600專屬車型2026-02-02

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

相關新聞

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

讀者迴響

熱門文章

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366