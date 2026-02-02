TOYOTA旗下推「60萬全新電動車」！靈活小車擁有不俗大空間

▲TOYOTA旗下Daihatsu於日本推出2款焦點電動新車。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

當各家車廠都在比誰的電動休旅更大、更快時，TOYOTA集團Daihatsu大發選擇走另一條路，特別迎合日本喜愛小車市場胃口，在日本推出兩款全新輕型電動商用車，主要鎖定都市工作、配送貨運與日常代步族群。

▲Daihatsu大發兩款電動車售價約新台幣62萬起。

這兩款新車分別命名eHIJET Cargo、eATRAI，由 Daihatsu 操刀開發，並導入 TOYOTA、Suzuki共同合作的純電系統，主打「好停、好載、好養」，價格更是壓在多數人可接受的區間。

▲車內具備不俗的載貨空間。

eHIJET Cargo開價314.6萬日圓，折合新台幣約62萬，另外一款eATRAI則來到346.5萬日圓，折合新台幣約70萬。這兩款輕商用電動車在日本的售價明顯走務實路線，直接瞄準中小商家、自營業者與需要低營運成本的用車族群，同時靈巧的小車格局，也是日本人最喜歡的尺碼。

▲新車續航力約250公里。

在動力配置上，兩車採用共用電動平台，單次充電可提供約 250 公里左右的實際續航表現，對多數市區配送、短程通勤來說已相當充裕。此外，也支援快充機制，不必長時間停工等待。車內同時保留高功率對V2L外供電設計，讓工具、家電電器也能透過車輛充電。

從這次eHIJET Cargo與 eATRAI 的推出可以看出，TOYOTA集團正嘗試用輕型商用車，補齊電動化版圖中最貼近現實的一塊拼圖。當充電建設與法規逐步成熟，這類平價、用途明確的電動車，反而更有機會率先普及。