Suzuki Jimny五門版日本開賣！折合新台幣58萬　台灣今年推三門版新年式

▲Suzuki Jimny日本重啟接單！新年式添戰力。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

日本日前因大量湧入Suzuki Jimny五門版訂單而暫停銷售，如今供貨量逐漸穩定，並藉由新年式更新重啟Jimny五門版販售，台灣原廠雖然沒販售五門版，但今年也將推出有感戰力升級的新年式。

▲日規新年式推出更有風格的外觀套件。

日規新年式Suzuki Jimny五門版售價292.6萬日圓起，折合新台幣58萬，新年式並追加多款原廠風格套件，透過復古元素與實用配件加持，進一步拉高整體話題性。

此次新年式 Jimny五門版主打Black Nostalgic Style 的原廠套件，包含復古字樣水箱護罩、前霧燈飾框、鍍鉻車身銘牌、後備胎專屬外罩等細節，再搭配 15 吋黑色鋁圈與擋泥板，讓整體視覺更有老派越野味，也強化個人風格辨識度。

▲台灣今年將升級ACC作為重點。

台灣市場今年Jimny也有重點動向，經銷端已有消息透露，台灣新年式 Jimny將跟進日本市場，新年式預計把ACC跟車系統成為標配，可支援全速域跟車與低速跟停功能。讓Suzuki Jimny不僅能在戶外大展身手，日常使用也變得更便利。

除了ACC新年式變成標配外，原本小尺寸的7吋多媒體螢幕也預計改為與 Swift、Vitara 等車型相同的 9 吋大螢幕，並支援 Apple CarPlay 與 Android Auto連結。