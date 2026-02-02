福斯Amarok皮卡車「澳洲推W600專屬車型」！操控強化過彎更精準

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日宣布專為澳洲市場打造的 Amarok W600，這款車並未強調越野性能，而是將重心放在操控表現與運動化風格，成為同級產品中少見的車型。

Amarok W600 由 Volkswagen 與澳洲在地工程公司 Walkinshaw Performance 共同開發，延續上一代 W580 的性能血統。該車最早於 2024 年 11 月對外公布，如今則透過官方預覽形式揭露更多細節，預計將於 2026 年 7 月至 9 月間正式上市，鎖定希望兼顧實用性與駕駛感受的皮卡買家。

從目前公開的資訊來看，W600 在外觀上已有專屬的設定，包含 20 吋鋁合金輪圈搭配 Michelin 高性能輪胎、加寬輪距以及專屬輪拱延伸套件、車身同色運動防滾架，和專屬車型銘牌，都讓這款 Amarok 與一般版本拉開差距。電動伸縮側踏板的加入，則同時兼顧上下車便利性與視覺效果，雙出尾管也暗示排氣聲浪將較標準車型更具熱血感。

車室內部同樣延續性能取向的設定，Walkinshaw 標誌出現在頭枕、腳踏墊等區域，並搭配鋁合金踏板組，透過細節營造出與一般皮卡不同的駕駛氛圍。整體配置仍以 Amarok 原有機能為基礎，但透過材質與視覺強化，進一步凸顯 W600 的產品定位。

底盤方面則事 Amarok W600 的重點之一，採用由 Walkinshaw 與 Koni 共同開發的專屬懸吊設定，並新增後防傾桿，相關零件以藍色塗裝呈現。這套懸吊系統的調校方向並非犧牲舒適性或原有結構，而是在維持梯形大樑與基本越野能力的前提下，強化彎道穩定性與道路行駛時的回饋精準度，讓皮卡在鋪裝路面上能有更接近 SUV 的駕駛感受。動力方面則維持既有配置，仍搭載 3.0 升 V6 渦輪柴油引擎，最大輸出為 247hp，峰值扭力 600Nm。

澳洲 Amarok 產品經理 Michael Cenci 透露，儘管現階段 W600 是開發重點，但未來是否推出更強調越野能力的衍生車型仍「不在排除範圍之外」。若成真，可能會以 W600X 之名接替已停產的 W580X，導入更高離地的車身與更粗曠的外觀設定。

目前可以確定的是，Amarok W600 與過往 Walkinshaw 特仕車一樣，僅限澳洲與紐西蘭市場販售，其他地區消費者則仍須仰賴其他售後改裝品牌，透過加寬輪拱、升高套件與全地形輪胎，打造屬於個人風格的 Amarok。