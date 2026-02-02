ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「下一代TOYOTA Corolla」要來了！化身大空間轎跑車搭最新油電

記者徐煜展／綜合報導

去年日本TOYOTA帶來全新的Corolla概念車，其實已經為今年第13代大改款埋下最大伏筆，從時間點來看，下一代Corolla預計今年就會登場，本次改款被視為 Corolla 歷史上最有感的一次全面大升級。

▲下一代Corolla概念車不僅化身超帥轎跑，更具有有感的放大車室空間。（圖／翻攝自TOYOTA）

在 2025 Japan Mobility Show日本東京車展，首度亮相的Corolla概念車已顯示出未來設計方向，包括更具侵略性的線條與前衛造型元素。雖然概念車自身的外觀可能不會完全量產，但相信TOYOTA會努力在實用與前衛之間取得平衡，打造既年輕化又符合大多數消費者接受度的房車造型。

下一代新車仍將採用TOYOTA的 TNGA 平台進一步強化車身剛性與懸吊調校，以兼顧舒適性與操控表現，為Corolla系列注入更強烈的運動基因。動力上將搭載品牌正在開發的全新1.5升引擎，結合最新世代油電技術，強調提升動力輸出與燃油效率表現。

目前TOYOTA尚未對外公布具體上市時間，但依照目前產品週期推算，第13 代 Corolla有望在2026至2027年間正式亮相與上市。這一代不僅是產品世代更新，更代表TOYOTA在品牌形象與技術路線上的重要轉折。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366