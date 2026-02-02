ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

▲BMW X3 M50推新特仕車！較標準款少了44萬。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

去年展開預售的BMW X3 M50 Pure Edition特仕車，已經在近期正式上市，新X3 M50 Pure Edition特仕車，相比同款動力的常態販售車型，全新特仕車售價更親民門檻大降44萬，售價來到339萬！

▲BMW X3 M50推新特仕車！較標準款少了44萬。（圖／翻攝自BMW）

▲X3 M50 Pure Edition提供專屬外觀，並保有強悍的性能動力。

新推出的X3 M50 Pure Edition特仕車，上市售價339萬與去年預售價相同，不過原廠並未溝通實際配額數量。新X3 M50 Pure Edition採用3.0升直列6缸渦輪，搭配48V輕油電系統，結合Steptronic 8速手自排變速箱，輸出具有381匹馬力、55.1公斤米扭力，4.6秒完成破百加速衝刺。

X3 M50 Pure Edition提供4種車色可選，但配備取消電子懸吊、玻璃天窗、彈射起步加速等，外觀也會與標準款M50 xDrive稍有不同，車頭採銀色水箱護罩外框、M剎車卡鉗為藍色，與標準款的黑色水箱護罩外框、紅色剎車卡鉗作區別。

相較標準款的X3 M50，新特仕車不僅擁有更划算的入手價以及新鮮感，更保有M家族招牌的6缸引擎性能動力，勢必引起不少休旅性能買家關注。

