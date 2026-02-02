ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「Mazda主力大將CX-5」破500萬輛新紀錄！台灣今年導入最新大改款

▲三菱XForce台灣接單；RAV4、CX-5明年登台；油電CR-V台灣開始測試。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Mazda CX-5扮演品牌最重要的戰力！近日達成生產500萬輛里程碑。（圖／翻攝自Mazda、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

面對同級TOYOTA RAV4、HONDA CR-V強敵環伺，一路穩紮穩打的Mazda CX-5仍是台灣、全球相當重要的中型休旅代表。CX-5更於日前宣布2025年底全球累積生產突破500萬輛，寫下品牌在休旅領域的重要成就。

▲Mazda CX-5扮演品牌最重要的戰力！近日達成生產500萬輛里程碑。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda CX-5已問世超過10年，已經能與老前輩RAV4、CR-V平起平坐。

初代Mazda CX-5 在2011年法蘭克福車展首次亮相時，就被視為馬自達「魂動（KODO）設計與 SKYACTIV 技術」。不僅開啟馬自達休旅家族的熱銷序章，更成為品牌轉型與產品力提升的重要支柱。

▲Mazda馬自達日本移動展概念車與新CX-5。（圖／記者張慶輝攝）

▲大改款CX-5台灣預計今年導入。

海外去年歐洲、北美首發的大改款第三代CX-5，也是接下來台灣原廠重點車款，待日本今年發表上市後，台灣預計會在年底前跟進。日本新一代CX-5將在今年4月上市，日規也將提供入門的2.0升汽油作為主要動力，相比歐洲、北美的2.5升排氣量，2.0升汽油更受台灣消費市場習慣。

台灣市場CX-5預計今年3～4季左右登台，相較歐洲、北美市場的2.5升排氣量，由於稅賦機制競爭力稍顯薄弱，因此台灣市場需待日本今年4月上市後，導入車型規格與動力才會逐漸明朗化。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

