ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

圖文／7Car 小七車觀點

Daimler Truck 近日展開一項針對純電長途卡車 eActros 600 的兆瓦充電系統 (Megawatt Charging System, MCS) 實地測試。兩輛搭載 MCS 的測試車自德國沃爾特工廠出發，行經荷蘭、比利時、丹麥，最終抵達瑞典林雪平，全程約 2,400 公里。此次測試旨在於真實營運環境中，驗證車輛與不同廠牌兆瓦充電站的兼容性，並評估冬季條件下的充電效能與熱管理表現。

Mercedes-Benz eActros 600 實測兆瓦充電，挑戰歐陸長途行駛

MCS 標準的充電功率最高可達 1,000 kW，相較目前常見的 CCS 技術，充電速度明顯提升。據官方資料，eActros 600 透過 MCS 充電，僅需約 30 分鐘即可將電池從 20% 充至 80%。這項技術若配合完善的基礎設施，將有助提升長途運輸的作業彈性與車輛使用率，為物流業者帶來潛在經濟效益。

Mercedes-Benz eActros 600 實測兆瓦充電，挑戰歐陸長途行駛

eActros 600 配備三組電池，總容量達 621 kWh，採用磷酸鐵鋰（LFP）電芯技術，可使用的電池容量超過 95%。該車在總重 40 噸的條件下，單次充電續航力約為 500 公里，若配合法規要求的駕駛休息時間進行中途補電，每日可行駛里程可超過 1,000 公里。車輛允許總重最高 44 噸，在歐盟標準拖掛車配置下，有效載重約為 22 噸。

Mercedes-Benz eActros 600 實測兆瓦充電，挑戰歐陸長途行駛

Daimler Truck 電子充電元件部門主管 Peter Ziegler 表示，兆瓦充電的主要挑戰在於確保車輛與各類充電系統的協調兼容，同時極高的充電電流也對熱管理系統帶來嚴苛要求。此次長途測試正是為了在真實營運情境中收集相關數據，為未來 MCS 基礎設施的普及與優化提供依據。

Mercedes-Benz eActros 600 實測兆瓦充電，挑戰歐陸長途行駛

MCS 標準由 CharIN 組織主導，並與多家卡車製造商共同推動國際標準化。統一充電介面有助於建設跨歐洲的商用車高速充電網絡，加速重型貨車的電動化轉型。目前歐洲公共 MCS 站點仍處於早期階段，此次實測不僅是技術驗證，也為基礎設施的擴展提供重要參考。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士Truck卡車Damiler戴姆勒eActros600電動貨車商用車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

最新文章

賓士電動卡車展開歐陸2400KM長征測試2026-02-01

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

對應歐盟新標準BMW調整2車型動力2026-02-01

【周焦點】國產休旅降價2026-01-31

BMW電動版M3確認導入全新聲浪系統2026-01-31

特斯拉開13年換電池費用超過二手價2026-01-30

Array2026-01-30

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

熱門文章

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

特斯拉開13年換電池費用超過二手價2026-01-30

對應歐盟新標準BMW調整2車型動力2026-02-01

賓士電動卡車展開歐陸2400KM長征測試2026-02-01

【周焦點】國產休旅降價2026-01-31

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

2026-01-30

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

相關新聞

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

Hyundai電動廂型車「化身高質感露營車」！車頂加太陽能板自給自足

Hyundai電動廂型車「化身高質感露營車」！車頂加太陽能板自給自足

中壢載廢家電貨車突冒濃煙起火　司機急停路邊「邊滅邊搬貨」

中壢載廢家電貨車突冒濃煙起火　司機急停路邊「邊滅邊搬貨」

台中賓士碰撞機車「繼續輾過」！年輕雙載男女送醫　驚悚影片曝

台中賓士碰撞機車「繼續輾過」！年輕雙載男女送醫　驚悚影片曝

DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

讀者迴響

熱門文章

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366