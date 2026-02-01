賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

圖文／7Car 小七車觀點

Daimler Truck 近日展開一項針對純電長途卡車 eActros 600 的兆瓦充電系統 (Megawatt Charging System, MCS) 實地測試。兩輛搭載 MCS 的測試車自德國沃爾特工廠出發，行經荷蘭、比利時、丹麥，最終抵達瑞典林雪平，全程約 2,400 公里。此次測試旨在於真實營運環境中，驗證車輛與不同廠牌兆瓦充電站的兼容性，並評估冬季條件下的充電效能與熱管理表現。

MCS 標準的充電功率最高可達 1,000 kW，相較目前常見的 CCS 技術，充電速度明顯提升。據官方資料，eActros 600 透過 MCS 充電，僅需約 30 分鐘即可將電池從 20% 充至 80%。這項技術若配合完善的基礎設施，將有助提升長途運輸的作業彈性與車輛使用率，為物流業者帶來潛在經濟效益。

eActros 600 配備三組電池，總容量達 621 kWh，採用磷酸鐵鋰（LFP）電芯技術，可使用的電池容量超過 95%。該車在總重 40 噸的條件下，單次充電續航力約為 500 公里，若配合法規要求的駕駛休息時間進行中途補電，每日可行駛里程可超過 1,000 公里。車輛允許總重最高 44 噸，在歐盟標準拖掛車配置下，有效載重約為 22 噸。

Daimler Truck 電子充電元件部門主管 Peter Ziegler 表示，兆瓦充電的主要挑戰在於確保車輛與各類充電系統的協調兼容，同時極高的充電電流也對熱管理系統帶來嚴苛要求。此次長途測試正是為了在真實營運情境中收集相關數據，為未來 MCS 基礎設施的普及與優化提供依據。

MCS 標準由 CharIN 組織主導，並與多家卡車製造商共同推動國際標準化。統一充電介面有助於建設跨歐洲的商用車高速充電網絡，加速重型貨車的電動化轉型。目前歐洲公共 MCS 站點仍處於早期階段，此次實測不僅是技術驗證，也為基礎設施的擴展提供重要參考。