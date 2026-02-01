ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

圖文／7Car 小七車觀點

在多數人印象中，Hypercar 往往更像是高價值收藏品，而非真正用來長時間行駛的交通工具。這類車款通常長期停放於收藏車庫中，偶爾在特殊場合或短距離行駛，即便實際上路，也很少被期待能像一般日常用車那樣累積里程。不過，近期一輛 Bugatti Chiron 的出現，卻徹底顛覆了這樣的既定印象。

這輛 Chiron 的儀表顯示行駛里程高達 175,797 公里，數字曝光後迅速在車壇引發討論。部分網友一度質疑里程真實性，但也有不少人對車主實際使用這具 8.0 升 W16 四渦輪增壓引擎、完整釋放 1,479 匹馬力的行為給予高度肯定。對於一輛定位在金字塔頂端的超級跑車而言，這樣的使用程度極為罕見。

隨後有消息指出，這輛高里程 Chiron 曾於 2025 年 10 月出現在一場超級跑車聚會中，並由汽車攝影師 Alex Penfold 拍攝紀錄，當時儀表數據與近日流傳畫面一致。車輛外觀採用藍色碳纖維車身，搭配馬鞍色內裝，即使累積超過 17 萬公里，整體狀態仍相當完整，幾乎看不出明顯老化或高強度使用的痕跡。

Bugatti Chiron 自 2016 年開始生產，至 2024 年結束量產，即便是最早期車款，車齡也僅約 10 年左右。換算下來，這輛 Chiron 平均每年行駛超過 17,000 公里，遠高於一般超跑甚至多數豪華車的使用頻率。其背後原因，並非來自某位特別熱衷駕駛的私人車主，而是其車輛身分本身。

據了解，這輛 Chiron 為 Bugatti 內部所持有的測試與開發用車，長期投入耐久測試、高速行駛驗證、系統校準以及媒體試駕任務，使用情境與一般客戶車輛截然不同。相較於多數 Chiron 長時間靜態保存，這輛車幾乎可說是在測試流程中「全勤服役」。

從另一個角度來看，這樣的高里程也成為 Chiron 工程品質的實際佐證。不過仍需強調，該車輛全程由原廠維護，享有高度專業的保養資源與零件支援，與一般消費者所能取得的使用條件仍存在差距，但其所展現的耐久度，正是 Bugatti 在 Molsheim 所設定的工程目標。

長期以來，超級跑車的維修與保養成本經常被外界放大討論，甚至流傳不少誇張說法。對此，Bugatti CEO Mate Rimac 近期曾公開表示，Chiron 的保養費用並未如外界想像般失控，但在如此高里程的使用條件下，相關支出勢必相當可觀，甚至可能接近一輛全新超跑的價格水準。

依 Bugatti 原廠規範，Chiron 至少需每年進行一次定期檢查，並約每 4 年執行一次大型保養。W16 引擎則需每 14 個月或 15,000 公里更換全套機油與工作液體，由於引擎結構複雜，相關作業需耗費大量工時並仰賴專用設備。輪胎與碳陶瓷煞車系統同樣屬於高消耗項目，特別是在高速測試或高負載使用後，更需頻繁檢查。至於是否曾進行變速箱或引擎大修，原廠並未對外透露，若實際發生，成本層級將再大幅提升。

由於這輛 Chiron 隸屬於 Bugatti 內部車隊，相關維修與後勤支援皆由原廠自行處理，與一般客戶的使用狀況不可直接類比。即便如此，其所累積的實際行駛距離，仍在超級跑車領域中極具代表性。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪超跑跑車汽車新車Chiron山豬王

