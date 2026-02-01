ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 日前宣布自今年春季起，旗下搭載 S68 4.4 L 雙渦輪 V8 引擎的 M5 與 XM Label，在適用 Euro 7 排放標準的市場中，引擎本體輸出已同步下修 40hp。

BMW 指出，這項調整不僅適用於歐盟成員國，也涵蓋採用歐盟排放法規體系的非歐盟市場。換言之，只要市場導入 Euro 7 標準，相關車型皆會套用相同的動力設定。

為符合新法規要求，BMW 對 S68 V8 引擎進行多項軟硬體的優化，包括引擎控制程式調整、排氣後處理系統強化，並導入 Miller 燃燒循環。相較傳統 Otto 循環，Miller 循環透過延後進氣閥關閉時間，略微縮短有效壓縮行程，以換取更高的燃燒效率與排放表現，這也是近年高性能渦輪引擎常見的技術表現。

在這些調整之下，4.4 L 雙渦輪 V8 的最大輸出，已由原本的 577hp下修至 537hp。至於扭力數據，BMW 並未公布是否有所變動，但原先峰值扭力為 750Nm。

不過，BMW M 也同步強調，這項引擎輸出下修，並未影響整體系統綜效輸出。M5 搭載的插電式混合動力系統的總輸出仍維持在 717hp，而 XM Label 的系統綜效同樣維持 738hp。官方表示，電動馬達與硬體並未進行任何升級，整體性能表現仍來自於電驅系統的軟體優化與動力管理調整。

Euro 7 在立法過程中，因車廠遊說而降低部分嚴苛程度，但整體標準仍高於 Euro 6e。新法規要求車輛需在更廣泛的溫度條件下進行測試，並在更長使用週期內維持低排放表現。此外，煞車與輪胎所產生的微粒排放，也首度被納入檢測項目，對車廠來說車輛開發需要有更全面的要求與時間成本。

另一方面，從近期曝光的測試車圖來看，BMW 也正在為 M5 規劃外觀層面的更新，設計方向將與 Neue Klasse iX3 純電休旅的品牌語彙接軌。不過相關改款預計保留至 2027 年式才會正式登場。在此之前，自今年 2 月起，BMW 全車系已陸續導入 iX3 同款的新世代引擎蓋廠徽，而 M 車系也同步更新品牌的細節。

關鍵字：BMWM5XMLabelEuro7排氣標準引擎動力馬力汽車新車

