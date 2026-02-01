「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
記者徐煜展／綜合報導

2026年才剛開始，台灣中型休旅火拚競爭激烈，前有福特Territory、後有第6代TOYOTA RAV4，以及即將問世的油電HONDA CR-V，台灣Hyundai Tucson L也開始積極吸人氣，Tucson L多車型降價最多達3萬！

嫌6代RAV4的2.5升油電稅金太重，國產的Hyundai Tucson L似乎也能多看看，台灣原廠針對Hyundai Tucson L油電降3萬、客車版售價118.9萬起，汽油指定車型降價2萬，1.6升排氣量稅金負擔也更小一些。

除車價調整與政府補助外，凡於2月份完成領牌交車之車主，總代理再加碼推出總價值達10萬元的「榮耀升級專案」，內容包含：環景影像系統升級、80萬元高額0利率、贈前行車紀錄器與隔熱紙，以及5年六大系統延長保固。

今年國產中型休旅一輛接一輛，重心都放在趨勢的郵電動力，福特Territory提供1.5升汽油、1.5升渦輪油電，第6代TOYOTA RAV4則僅專攻2.5升油電，今年還有全新2.0升e:HEV油電的HONDA CR-V，國產油電休旅戰火一觸即發。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

