大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

▲HONDA HR-V日本已經捕捉到測試車！預計今年問世。（圖／翻攝自X@Creative Trend）

記者徐煜展／綜合報導

台灣去年才剛推出小改款HR-V，日本卻即將迎來大改款新一代，大改款HR-V首度在日本被捕捉公開亮相，已悄悄進入下個世代開發階段，這也就表示，下一代HR-V將會搭上本田最新開發的新世代e:HEV油電。

新一代 HR-V整車仍以厚重偽裝包覆，但仍能從側後輪廓與車尾設計略見端倪：後擋風玻璃傾角更大、尾燈可能導入更立體的燈條設計，而後雨刷採隱藏式配置，讓車尾視覺更簡潔俐落。整體造型預期比現行款更具動感與運動氣勢。

▲本田已在開發下一代油電系統，大改款HR-V也將有感提升戰力。

新一代HR-V首度現身更透露暗示更多本田動向，事實上，本田已在著首開發下一代e:HEV油電，下一代HR-V預計維持1.5升排氣量不變，但系統預計進一步優化，不僅提升燃油效率，更強化電動與引擎動力的整合反應。

除了全新油電加持，大改款 HR-V將採用新一代模組化平台打造，有望帶來更紮實車身剛性、更輕量化車體與更精緻行路質感，同時本田招牌的HONDA Sensing主動安全系統也將獲得提升進化。