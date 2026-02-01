ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

▲HONDA HR-V日本已經捕捉到測試車！預計今年問世。（圖／翻攝自X@Creative Trend）

▲HONDA HR-V日本已經捕捉到測試車！預計今年問世。（圖／翻攝自X@Creative Trend）

記者徐煜展／綜合報導

台灣去年才剛推出小改款HR-V，日本卻即將迎來大改款新一代，大改款HR-V首度在日本被捕捉公開亮相，已悄悄進入下個世代開發階段，這也就表示，下一代HR-V將會搭上本田最新開發的新世代e:HEV油電。

新一代 HR-V整車仍以厚重偽裝包覆，但仍能從側後輪廓與車尾設計略見端倪：後擋風玻璃傾角更大、尾燈可能導入更立體的燈條設計，而後雨刷採隱藏式配置，讓車尾視覺更簡潔俐落。整體造型預期比現行款更具動感與運動氣勢。

▲日本釋出HONDA HR-V RS運動款！不僅帥氣又省油。（圖／翻攝自HONDA）

▲本田已在開發下一代油電系統，大改款HR-V也將有感提升戰力。

新一代HR-V首度現身更透露暗示更多本田動向，事實上，本田已在著首開發下一代e:HEV油電，下一代HR-V預計維持1.5升排氣量不變，但系統預計進一步優化，不僅提升燃油效率，更強化電動與引擎動力的整合反應。

除了全新油電加持，大改款 HR-V將採用新一代模組化平台打造，有望帶來更紮實車身剛性、更輕量化車體與更精緻行路質感，同時本田招牌的HONDA Sensing主動安全系統也將獲得提升進化。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界入門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【腳滑警報】兄弟你頭太油吧！但鳥界霍諾德登頂沒在怕XD

推薦閱讀

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」今年發表！首搭全新世代油電

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

最新文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

大改款「HONDA HR-V休旅首度現身」2026-02-01

賓士電動卡車展開歐陸2400KM長征測試2026-02-01

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

對應歐盟新標準BMW調整2車型動力2026-02-01

【周焦點】國產休旅降價2026-01-31

BMW電動版M3確認導入全新聲浪系統2026-01-31

特斯拉開13年換電池費用超過二手價2026-01-30

Array2026-01-30

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

熱門文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

布加迪山豬王超跑里程數破17.5萬公里2026-02-01

特斯拉開13年換電池費用超過二手價2026-01-30

【周焦點】國產休旅降價2026-01-31

對應歐盟新標準BMW調整2車型動力2026-02-01

2026-01-30

賓士電動卡車展開歐陸2400KM長征測試2026-02-01

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

相關新聞

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

肋骨斷21處胸骨也粉碎！她捲車底命危...奇蹟生還卻驚現「斷片」

肋骨斷21處胸骨也粉碎！她捲車底命危...奇蹟生還卻驚現「斷片」

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

讀者迴響

熱門文章

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

對應歐盟新環保標準「BMW調整2車型動力」！引擎少40匹油電來補上

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366