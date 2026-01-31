BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 BMW 持續推進 M 品牌電動化進程，電動版 M3 的到來已幾乎成為既定方向。原廠近期釋出最新消息，BMW 為這款純電性能房車開發一套全新聲浪系統，並以品牌歷來最具代表性的引擎作為設計基礎。

根據外媒 BMW Blog 揭露，BMW 已拍攝並釋出一段相關影片，內容顯示原廠工程團隊正使用高精度麥克風，實際錄製多具經典 M 車款引擎的聲音，作為未來電動 M3 聲浪系統的素材來源。其中包括 F82 M4 GTS 所搭載的 3.0 公升雙渦輪直列六缸引擎、E92 M3 GTS 的 4.4 公升自然進氣 V8 引擎，以及最受性能車迷推崇、來自 E60 M5 的 5.0 公升 V10 引擎。這些引擎聲浪，長期以來都是 BMW M 最具價值的重要象徵。

BMW 表示，這套聲浪系統並非單純模擬傳統內燃機聲浪，而是將歷史引擎的聲音特徵，與電動馬達本身的運轉音進行融合，打造出專屬於電動 M 車款的聲音體驗。換言之，未來駕駛在加速或激烈操駕時，所聽到的將是一種結合電能特性與經典 M 元素的全新聲浪，並非完全複製過往燃油車的表現。

雖然 BMW 尚未公開最終聲浪呈現方式與實際感受，但從 V10 等經典引擎聲浪被納入開發過程來看，原廠顯然希望在電動化轉型過程中，保留 M 車系一貫的情緒張力與駕駛儀式感，降低電動性能車在感官層面的落差。

在產品規劃方面，純電 M3 仍會在正式發表前持續釋出相關測試與技術資訊。目前已知，該車可能搭載容量約 108.7 kWh 的電池模組，並配置最多 4 具電動馬達，以確保符合 M 車系對於性能輸出的定位。不過，實際馬力數據、加速表現與車重設定，仍有待原廠進一步說明。

BMW 也已指出，M 品牌並不會在短時間內全面放棄內燃機設定，傳統燃油動力的 BMW M 車款預計仍將持續生產至 2028 年之後。從這個角度來看，電動 M3 不僅是產品線擴張的一環，也被視為 M 品牌邁向新世代的重要過渡角色，試圖在電動化與品牌傳統之間取得平衡點。