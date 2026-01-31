ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 BMW 持續推進 M 品牌電動化進程，電動版 M3 的到來已幾乎成為既定方向。原廠近期釋出最新消息，BMW 為這款純電性能房車開發一套全新聲浪系統，並以品牌歷來最具代表性的引擎作為設計基礎。

根據外媒 BMW Blog 揭露，BMW 已拍攝並釋出一段相關影片，內容顯示原廠工程團隊正使用高精度麥克風，實際錄製多具經典 M 車款引擎的聲音，作為未來電動 M3 聲浪系統的素材來源。其中包括 F82 M4 GTS 所搭載的 3.0 公升雙渦輪直列六缸引擎、E92 M3 GTS 的 4.4 公升自然進氣 V8 引擎，以及最受性能車迷推崇、來自 E60 M5 的 5.0 公升 V10 引擎。這些引擎聲浪，長期以來都是 BMW M 最具價值的重要象徵。

BMW 表示，這套聲浪系統並非單純模擬傳統內燃機聲浪，而是將歷史引擎的聲音特徵，與電動馬達本身的運轉音進行融合，打造出專屬於電動 M 車款的聲音體驗。換言之，未來駕駛在加速或激烈操駕時，所聽到的將是一種結合電能特性與經典 M 元素的全新聲浪，並非完全複製過往燃油車的表現。

雖然 BMW 尚未公開最終聲浪呈現方式與實際感受，但從 V10 等經典引擎聲浪被納入開發過程來看，原廠顯然希望在電動化轉型過程中，保留 M 車系一貫的情緒張力與駕駛儀式感，降低電動性能車在感官層面的落差。

在產品規劃方面，純電 M3 仍會在正式發表前持續釋出相關測試與技術資訊。目前已知，該車可能搭載容量約 108.7 kWh 的電池模組，並配置最多 4 具電動馬達，以確保符合 M 車系對於性能輸出的定位。不過，實際馬力數據、加速表現與車重設定，仍有待原廠進一步說明。

BMW 也已指出，M 品牌並不會在短時間內全面放棄內燃機設定，傳統燃油動力的 BMW M 車款預計仍將持續生產至 2028 年之後。從這個角度來看，電動 M3 不僅是產品線擴張的一環，也被視為 M 品牌邁向新世代的重要過渡角色，試圖在電動化與品牌傳統之間取得平衡點。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWM3電動版汽車新車引擎聲浪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

最新文章

BMW電動版M3確認導入全新聲浪系統2026-01-31

特斯拉開13年換電池費用超過二手價2026-01-30

Array2026-01-30

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

新車全觸控介面成主流KIA不跟2026-01-29

特斯拉「2款電動車停產說再見」台灣原廠最新回應2026-01-29

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了2026-01-29

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

熱門文章

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

2026-01-30

特斯拉開13年換電池費用超過二手價2026-01-30

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

BMW電動版M3確認導入全新聲浪系統2026-01-31

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

相關新聞

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

高鐵2032年運量估破億　評估第3輪購車

高鐵2032年運量估破億　評估第3輪購車

Hyundai電動廂型車「化身高質感露營車」！車頂加太陽能板自給自足

Hyundai電動廂型車「化身高質感露營車」！車頂加太陽能板自給自足

Honda宣布「CR-V氫氣版即將停產」！燃料電池供應告終走入歷史

Honda宣布「CR-V氫氣版即將停產」！燃料電池供應告終走入歷史

讀者迴響

熱門文章

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366