特斯拉開13年「換電池費用遠超二手車價」！Model S車主面臨抉擇

圖文／7Car 小七車觀點

電動車具備加速迅速、行駛安靜及充電成本較低等優點，但當關鍵零件如電池衰退或故障時，維修與更換成本可能遠高於原先預期。近日有一位 2013 年出廠的 Tesla Model S 美國車主最近就親身體驗了這一點，當他前往服務中心詢問電池更換報價時，發現所需費用可能已超過同年份二手車的市價。

這位車主日前於 Wisconsin 州的 Tesla 維修中心詢問電池更換選項，並在社群媒體上分享了官方提供的報價細節。原廠提供兩種主要方案：維持原先的 60 kWh 電池組，或升級至 90 kWh 大容量版本。不論哪種方案，其總費用均遠高於該車款目前的市場估值。

根據報價內容，60 kWh 電池組更換費用約為 13,830 美元，其中約 580 美元為 2.58 小時的工資，其餘 13,250 美元為電池本體價格。對於現行 Tesla 產品線中最小容量的電池組而言，這樣的支出仍相當龐大。

若選擇升級至 90 kWh 電池組，費用進一步攀升。根據原廠報價，電池本體價格約為 18,000 美元，加上約 4,500 美元才能解鎖其全容量，若再加上安裝與相關更換部件的費用，總費用將達 23,262 美元左右。

這樣的費用已遠超過同年份 Model S 在二手市場的價格。目前 2013 年份左右的 Model S 二手車售價在北美多落在約 10,000 至 15,000 美元之間，視車況與配備而定。即使在更高一點的估值情況下，這類車輛通常也很少超過約 12,000 美元。從財務角度來看，花費 2 萬多美元換電池，並不划算。

除了原廠更換方案外，車主也可以考慮第三方電池供應商，有時能以較低的價格取得替換電池組。不過考量 10 年左右的 Model S 在市場上的二手價仍然偏低，是否更換電池仍需慎重評估。

整體而言，這個案例突顯出電動車在電池壽命末期時可能面臨的成本挑戰，也提醒消費者在考量高里程或老舊電動車時，除車身與底盤狀況外，電池健康與未來維修支出同樣是重要評估因素。