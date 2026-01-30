納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

▲納智捷迎新年！2月春節優惠方案開跑。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷於2月推出有感購車專案，油車、電車同步加碼，自 2 月 1 日起至 2 月 26 日止，選購 25 年式n7全車系，即可享有最高 100 萬分期零利率購車方案，並限時加碼贈外觀「電掣升級套件」，同時再享四年最高 15% 充電點數回饋，總回饋價值最高超過 15 萬元，U6、URX中型休旅持續促銷，優惠價75.9萬起！

▲油車休旅75.9萬起持續促銷。

首先在油車部分，U6、URX抓緊春節購車，持續加大力道作促銷，現正入主 U6 NEO環景勁化版，優惠價 75.9 萬元(原售價 83.8 萬元)，下殺75萬級距，比小一號的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V日系休旅還便宜。

URX NEO 則結合高顏值設計與多功能用途，標配 ACC 全速域主動車距巡航(含 Stop & Go)，現正入主5人大生活家版，優惠價 83.9 萬元(原售價 94.8 萬元)。

▲n7加碼送空力套件，還有充電回饋。

在主力n7電動車也沒落後，除了享有價值超過15萬的多項優惠，n7 LR 五人粹鍊＋版享 100 萬分期零利率，n7五人純粹版、n7 LR 亮點版享 100 萬低利率分期，n7全車系再加碼四年最高 15% 充電點數回饋及「電掣升級套組」。電掣升級套組包含專屬前/後擾流、V2L 車外供電轉接器等多項實用車載精品，兼顧外型風格與實際機能。