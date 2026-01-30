ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

▲納智捷迎新年！2月春節優惠方案開跑。（圖／翻攝自納智捷）

▲納智捷迎新年！2月春節優惠方案開跑。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

納智捷於2月推出有感購車專案，油車、電車同步加碼，自 2 月 1 日起至 2 月 26 日止，選購 25 年式n7全車系，即可享有最高 100 萬分期零利率購車方案，並限時加碼贈外觀「電掣升級套件」，同時再享四年最高 15% 充電點數回饋，總回饋價值最高超過 15 萬元，U6、URX中型休旅持續促銷，優惠價75.9萬起！

▲納智捷迎新年！2月春節優惠方案開跑。（圖／翻攝自納智捷）

▲油車休旅75.9萬起持續促銷。

首先在油車部分，U6、URX抓緊春節購車，持續加大力道作促銷，現正入主 U6 NEO環景勁化版，優惠價 75.9 萬元(原售價 83.8 萬元)，下殺75萬級距，比小一號的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V日系休旅還便宜。

URX NEO 則結合高顏值設計與多功能用途，標配 ACC 全速域主動車距巡航(含 Stop & Go)，現正入主5人大生活家版，優惠價 83.9 萬元(原售價 94.8 萬元)。

▲納智捷迎新年！2月春節優惠方案開跑。（圖／翻攝自納智捷）

▲n7加碼送空力套件，還有充電回饋。

在主力n7電動車也沒落後，除了享有價值超過15萬的多項優惠，n7 LR 五人粹鍊＋版享 100 萬分期零利率，n7五人純粹版、n7 LR 亮點版享 100 萬低利率分期，n7全車系再加碼四年最高 15% 充電點數回饋及「電掣升級套組」。電掣升級套組包含專屬前/後擾流、V2L 車外供電轉接器等多項實用車載精品，兼顧外型風格與實際機能。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

推薦閱讀

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

納智捷春節購車「中型休旅下殺75.9萬起」！n7電動車優惠超過15萬

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

新車全觸控介面成主流「KIA：這波不跟」！保留實體按鍵直覺又安全

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

最新文章

Array2026-01-30

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

新車全觸控介面成主流KIA不跟2026-01-29

特斯拉「2款電動車停產說再見」台灣原廠最新回應2026-01-29

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了2026-01-29

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺2026-01-29

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

熱門文章

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找2026-01-30

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表2026-01-30

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場2026-01-29

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺2026-01-29

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV42026-01-28

「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找2026-01-28

新車全觸控介面成主流KIA不跟2026-01-29

台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了2026-01-29

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「Nissan全新跑旅開賣」新台幣90萬有找！台灣導入再等等

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

「MG全新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA！3排大空間預告2月上市

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

賓士最高檔「旗艦S-Class新改款」發表！化身移動豪宅辦公室

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

「TOYOTA高級款RAV4」新改款即將登場！空間更大、外型更跑格

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366