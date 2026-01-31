【周焦點】國產休旅降價　進口省油掀背售價曝光　TOYOTA RAV4召回破萬輛

▲本周有多款新車透露上市動向，福斯、Peugeot新車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2026年1月即將結束，已經有不少品牌積極布局今年計劃，Peugeot 208新掀背於保發中心曝光售價，不僅省油又省稅金；台灣福斯也籌備第2代T-Roc入門跑旅，已經開始測試，預計今年上市；國產車也開始搶單搶人氣，Hyundai現代國產跨界休旅Mufasa已先於官方網站悄悄調整價格，調整售價後，讓入手門檻變得更親民。

▲Hyundai Mufasa門檻下修2萬，降價搶新年換車潮。

2026年國產車降價先出招，台灣Hyundai Mufasa仍維持3款車型編成，不過入門款 GLA 售價下調 2 萬元來到85.9 萬元（連結）。此次降價僅針對 GLA 車型，中階 GLB（原 89.9 萬元）與頂規 GLC（原 94.9 萬元）則維持既有定價不變，將入手門檻下修至85萬，也是佈局三菱Xforce等其他對手競品。

▲Peugeot 208新掀背預計今年上市，搭載1.2升渦輪油電省稅金。

於去年台北車展亮相的Peugeot 208新掀背（連結），保發中心曝光120萬，也提前讓台灣車迷心中有個底，實際上市售價可望再下修，台灣首波會以1.2升渦輪油電為主，也就是旗下2008、3008、408等動力，以小排氣渦輪優勢，台灣享有一年稅金只要8,640元，不僅省稅金又省油。

▲第2代T-Roc預計今年上市，外型更像是小一號Tiguan。

大改款第2代T-Roc歐洲於去年8月發表，將是台灣福斯今年重點新車（連結），台灣近期已展開道路測試，預計今年就有上市好消息。新一代福斯T-Roc大刀整容、改頭換面，更像是小一號的Tiguan，內外觀有感進化，台灣預計採用1.5升渦輪作為主要動力。

▲大陸新一代TOYOTA RAV4剛上市就有狀況，原因出在多媒體螢幕。

新一代TOYOTA RAV4大陸爆發上萬輛召修（連結），罪魁禍首就是多媒體螢幕，因大陸市場以全螢幕取代實體按鍵，有上萬輛6代RAV4，因多媒體螢幕系統控制程式設定不當，在車輛啟動時，可能出現螢幕黑畫面且無法自行恢復的情況，進而導致除霜、除霧等功能無法操作；在極端狀況下，恐影響駕駛視線，進而產生行車安全疑慮。至於台灣其他海外市場都不受影響。