「新福斯Polo GTI試駕」上市就秒殺！207匹就很好玩的熱血小鋼炮

▲福斯Polo GTI重返台灣市場！小車也能擁有GTI熱血靈魂精髓。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

睽違多年再見到福斯的性能小鋼砲 Polo GTI 回到台灣市場，它沒有豪奢科技的浮誇招數，甚至還保留完整的GTI靈魂，207匹馬力加上緊湊小鋼炮，這是一輛會讓人上癮的有靈魂的都會玩具，而不是單純無聊的代步工具！

▲台灣首批50輛已經完售，不過原廠仍會持續引進。

適逢Polo GTI 50歲大壽，台灣原廠特別重新導入Polo GTI，剛上市以限時優惠價搭配舊換新114.8萬就能入手，首批限量50輛立即秒殺完售，不過原廠也表示Polo GTI仍會持續接單引進，來滿足熱血性能消費者。

新Polo GTI在視覺上比過去更有侵略性。車頭最大亮點，莫過於GTI招牌紅色飾條直接貫穿水箱護罩與 LED 頭燈，一眼就能辨認身分；蜂巢狀下氣壩、運動化前保桿設計，展現十足的兇悍氣息。

▲車尾以GTI銘牌取代原本Polo字母，不仔細看還頗像縮小版的Golf GTI。

側面線條維持緊湊俐落的掀背比例，18 吋專屬鋁圈搭配紅色煞車卡鉗。車尾則以 GTI 專屬擾流尾翼、黑化下擾流與 單側雙出排氣尾管收尾，低調但很有份量，後方特別取消原本的Polo銘牌，並以GTI來取代，遠看就像是縮小版的Golf GTI。

▲車內運用大量專屬GTI特徵，並以紅色飾板穿插。

坐進車內，熟悉的GTI氛圍立刻迎面而來。經典的福斯GTI格紋跑車座椅超搶眼，並用上紅色縫線、專屬GTI銘牌，這些老車迷最愛的元素，一樣沒被時代淘汰。

▲強調性能同時，舒適實用配備也沒少。

數位化部分也不馬虎，10.25 吋全數位儀錶搭配 9.2 吋中控螢幕，介面清楚、反應順暢，支援手機連結、無線充電、Type-C 插孔通通到位，科技感其實比想像中完整。

▲GTI精髓的格紋座椅原汁原味保留，可惜都是手動調整。

Polo GTI格紋座椅採手動調整，傳統式手煞車與排檔桿。雖然放在 2026 年看或許不算先進，但對性能車愛好者來說，反而是一種與車輛直接互動的浪漫。就算是入門小車，但Polo GTI配備仍算相當有誠意，頭頂就配有加分的天窗。

▲性能版GTI一口氣直上2.0升渦輪引擎。

Polo GTI 搭載旗下經典EA888的2.0升渦輪增壓引擎，最大輸出 207 匹馬力、32.6 公斤米扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器變速箱，0–100 km/h 加速 6.5 秒。

帳面數據或許稱不上誇張，但放在Polo輕巧的車身尺碼，實際感受卻非常有感。油門一踩，渦輪推力來得快又線性，中段加速尤其討喜，不需要把轉速拉到紅線，也能感受飽滿的加速力道。

DSG變速箱在運動模式下換檔節奏明快，補油、降檔都相當積極，補點油門還有愉悅的排氣放砲聲，給人滿滿的操駕戰鬥樂趣。

▲DSG檔檔間的換檔衝勁碰撞，加上直接的路感回饋，Polo GTI是一輛越開越好玩的小鋼砲。

Polo GTI 底盤調校，比標準Polo明顯硬朗不少，車高降低 15 mm，搭配較寬的性能胎設定，讓它在彎道中有相當不錯的側向支撐。很快就能建立信心的操控風格。

雖然路感回饋偏直接，碎震會如實傳進車內，但這並不是一台主打舒適的掀背車，這正是GTI系列一貫的味道，寧可犧牲一點舒適，也要讓駕駛感受到車輛、速度之間的靈魂互動碰撞。