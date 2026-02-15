「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在豪華中大型房車級距裡，Audi A6 向來不是最張揚的那一位，但卻始終是許多企業主管、懂品味買家的口袋名單。新一代 A6 在台正式導入後，由A6 TFSI 150 Kw擔任主力入門車型，雖然沒有quattro四驅、沒有過度性能設定，卻正好展現 A6 最核心、也最討喜的均衡本質。

▲A6同樣具備新生代Audi特徵，前後燈組都具有8種光形變化。

本次試駕的車型為 A6 Avant 旅行車版本，Avant不只是車尾拉長那麼簡單，而是替整體氣質帶來更明顯的轉變。修長的車側線條一路延伸至 D 柱，搭配平直俐落的車頂線條，讓 A6 Avant在視覺上更顯穩重，同時也多了幾分歐洲豪華旅行車特有的生活感。

車頭部分同樣配置一體式 Matrix LED 頭燈組，銳利燈型搭配寬闊的水箱護罩，讓A6 Avant即便車身尺碼不小，仍維持相當俐落的第一眼印象。而前後燈組最大的亮點，可支援8種日行燈光形變化，透過不同光條排列組合，替原本低調的豪華外型增添專屬辨識度。

▲旅行美背線條開在路上肯定回頭率不低。

來到車尾，A6 Avant 版本的優勢更加明顯。水平延展的尾門線條讓整體視覺重心更低，搭配分離式OLED尾燈組，同樣具備 8 種光型顯示與動態效果，在解鎖、上鎖或夜間行駛時，光影層次相當細膩，不只好看，也強化了行車辨識度。

值得一提的是，A6 Avant 兼顧造型與空氣力學表現，風阻係數同樣低至 Cd 0.25，再加上前擋風玻璃與四車門雙層隔音玻璃，即便是旅行車設定，高速巡航時的靜肅性依然維持豪華房車該有的水準，這也是 A6 Avant 長途行駛特別討喜的原因之一。

▲內裝用料不手軟，配備質感兼具。

進入車內，新一代 A6的內裝並非走浮誇路線，而是強調「科技融入生活」的成熟設計。整體座艙以駕駛者為核心鋪陳，數位儀表與中控螢幕整合度高，操作邏輯直覺，不需要花太多時間適應。

▲新一代A6同樣具有三螢幕座艙。

如同新生代A5、Q5等車系，全新世代A6當然沒缺席內裝重點的三螢幕座艙，數位儀錶、中控螢幕、副駕駛螢幕一氣呵成， 螢幕介面整合性高、觸控反應流暢，加上自然語音辨識與觸覺回饋，讓整個座艙在實用性與豪華感之間取得不錯的平衡。內裝材質同樣不馬虎，軟質皮革與精緻縫線搭配金屬飾板，把豪華質感維持在這個級距的高標水準。

▲動力為熟悉的EA888的2.0升渦輪引擎。

動力部分，A6 TFSI 150 kW 採用 2.0 升渦輪汽油引擎，具備 204 匹馬力，搭配前輪驅動設定，0–100 km/h 加速 8.2 秒。數據不算熱血，但實際上路表現卻相當順暢。

油門反應線性、變速箱換檔節奏平順，是一套「不需要適應期」的動力組合。市區走走停停不顯笨重，高速再加速也有足夠餘裕，整體調性明顯以舒適與穩定為優先，而非追求刺激感。行路質感仍是 A6 強項。

底盤設定延續 Audi 一貫的紮實風格，即便是前驅配置，車身穩定性仍讓人安心。懸吊對於碎震的處理相當細膩，長途行駛不易疲勞，正是這個級距買家最在意的關鍵。

雖然主動式氣壓懸吊與quattro四驅系統需在200 kW車型才有配置，但對多數以日常通勤為主的消費者而言，150 kW 車型的設定其實已相當完整。