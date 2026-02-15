ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在豪華中大型房車級距裡，Audi A6 向來不是最張揚的那一位，但卻始終是許多企業主管、懂品味買家的口袋名單。新一代 A6 在台正式導入後，由A6 TFSI 150 Kw擔任主力入門車型，雖然沒有quattro四驅、沒有過度性能設定，卻正好展現 A6 最核心、也最討喜的均衡本質。

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲A6同樣具備新生代Audi特徵，前後燈組都具有8種光形變化。

本次試駕的車型為 A6 Avant 旅行車版本，Avant不只是車尾拉長那麼簡單，而是替整體氣質帶來更明顯的轉變。修長的車側線條一路延伸至 D 柱，搭配平直俐落的車頂線條，讓 A6 Avant在視覺上更顯穩重，同時也多了幾分歐洲豪華旅行車特有的生活感。

車頭部分同樣配置一體式 Matrix LED 頭燈組，銳利燈型搭配寬闊的水箱護罩，讓A6 Avant即便車身尺碼不小，仍維持相當俐落的第一眼印象。而前後燈組最大的亮點，可支援8種日行燈光形變化，透過不同光條排列組合，替原本低調的豪華外型增添專屬辨識度。

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲旅行美背線條開在路上肯定回頭率不低。

來到車尾，A6 Avant 版本的優勢更加明顯。水平延展的尾門線條讓整體視覺重心更低，搭配分離式OLED尾燈組，同樣具備 8 種光型顯示與動態效果，在解鎖、上鎖或夜間行駛時，光影層次相當細膩，不只好看，也強化了行車辨識度。

值得一提的是，A6 Avant 兼顧造型與空氣力學表現，風阻係數同樣低至 Cd 0.25，再加上前擋風玻璃與四車門雙層隔音玻璃，即便是旅行車設定，高速巡航時的靜肅性依然維持豪華房車該有的水準，這也是 A6 Avant 長途行駛特別討喜的原因之一。

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝用料不手軟，配備質感兼具。

進入車內，新一代 A6的內裝並非走浮誇路線，而是強調「科技融入生活」的成熟設計。整體座艙以駕駛者為核心鋪陳，數位儀表與中控螢幕整合度高，操作邏輯直覺，不需要花太多時間適應。

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代A6同樣具有三螢幕座艙。

如同新生代A5、Q5等車系，全新世代A6當然沒缺席內裝重點的三螢幕座艙，數位儀錶、中控螢幕、副駕駛螢幕一氣呵成， 螢幕介面整合性高、觸控反應流暢，加上自然語音辨識與觸覺回饋，讓整個座艙在實用性與豪華感之間取得不錯的平衡。內裝材質同樣不馬虎，軟質皮革與精緻縫線搭配金屬飾板，把豪華質感維持在這個級距的高標水準。

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力為熟悉的EA888的2.0升渦輪引擎。

動力部分，A6 TFSI 150 kW 採用 2.0 升渦輪汽油引擎，具備 204 匹馬力，搭配前輪驅動設定，0–100 km/h 加速 8.2 秒。數據不算熱血，但實際上路表現卻相當順暢。

油門反應線性、變速箱換檔節奏平順，是一套「不需要適應期」的動力組合。市區走走停停不顯笨重，高速再加速也有足夠餘裕，整體調性明顯以舒適與穩定為優先，而非追求刺激感。行路質感仍是 A6 強項。

底盤設定延續 Audi 一貫的紮實風格，即便是前驅配置，車身穩定性仍讓人安心。懸吊對於碎震的處理相當細膩，長途行駛不易疲勞，正是這個級距買家最在意的關鍵。

雖然主動式氣壓懸吊與quattro四驅系統需在200 kW車型才有配置，但對多數以日常通勤為主的消費者而言，150 kW 車型的設定其實已相當完整。

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Audi A6優雅身段，是都市中搶眼的西裝美男子。（圖／記者徐煜展攝）

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantA6 e-tronA6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

推薦閱讀

春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

最新文章

保養廠放假前5油3水先檢查最安心2026-02-15

「新一代Audi A6汽油」試駕2026-02-15

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」2026-02-15

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相2026-02-15

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」2026-02-14

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA2026-02-14

BMW最新高端品牌Alpina發表全新識別2026-02-14

賓士入門車款告別傳統掀背造型2026-02-14

TOYOTA皇室座駕旗艦房車推改裝版2026-02-14

熱門文章

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」2026-02-14

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

國道塞爆「開到想打自己」　老司機狂推1招2026-02-14

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相2026-02-15

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」2026-02-15

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

極氪召回3.8萬輛車　動力電池恐熱失控2026-02-14

湖南擬禁摩托車上高速公路2026-02-14

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

相關新聞

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

讀者迴響

熱門文章

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

極氪召回3.8萬輛電動車　動力電池恐「熱失控」

極氪召回3.8萬輛電動車　動力電池恐「熱失控」

湖南擬禁摩托車上高速公路　商會發函勸阻

湖南擬禁摩托車上高速公路　商會發函勸阻

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366