台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

▲鴻華先進第2款電動車Cavira已經現身，預計今年上市。（圖／翻攝自《內政部消防署》、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣國產電動車戰線持續升溫，鴻華先進（Foxtron）在 Bria 成功打開市場話題後，第 2 款國產電動車也正式露出端倪。日前於內政部消防署網站中，意外揭露全新車名「Cavira」，外界普遍認為，這款新車正是先前鴻海 Model C 的量產版本，同時也可視為納智捷 n7 的後繼接班人，成為 2026 年台灣國產電動車的重要關鍵角色。

▲鴻華先進Cavira即將出道，預計維持5人、7人座車型配置。

先前鴻華先進官網曾短暫出現「Cavara」名稱，但最新官方文件則明確顯示為「Cavira」，顯示車名已逐步定案。隨著消防署資料曝光，也代表 Cavira 已進入實質上市前的行政流程階段，預計今年就會上市接替原本納智捷n7位置。

▲定位售價預計鎖定百萬區間，不排除維持過去n7百萬有找的入門款選項。

從產品定位來看，Cavira 承接 Model C 的開發基礎，車格與設定皆延續 n7 路線，但在設計與科技感上進一步升級。外型相較 n7 走向更簡潔俐落，線條收斂、視覺更乾淨，搭配封閉式車頭與銳利燈組，營造出更強烈的電動車未來感與科技氛圍，整體風格也更貼近年輕世代與科技族群。

內裝部分，Cavira 也不再只是 n7 的延伸版本，而是導入與 Bria 相同的最新車載系統介面，在操作邏輯、畫面呈現與系統反應速度上全面優化，強調「直覺好上手」的使用體驗，這對於主打家庭與日常通勤市場的國產電動車而言，無疑是一大加分項目。

價格策略方面，Cavira 預料將延續鴻華先進過去「高 CP 值」的定調，有望比照 n7，入門車型維持在百萬內門檻，持續以親民售價吸引首次嘗試電動車的消費者，鞏固國產電動車在台灣市場的價格優勢。