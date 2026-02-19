ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

▲鴻華先進第2款電動車Cavira已經現身，預計今年上市。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲鴻華先進第2款電動車Cavira已經現身，預計今年上市。（圖／翻攝自《內政部消防署》、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣國產電動車戰線持續升溫，鴻華先進（Foxtron）在 Bria 成功打開市場話題後，第 2 款國產電動車也正式露出端倪。日前於內政部消防署網站中，意外揭露全新車名「Cavira」，外界普遍認為，這款新車正是先前鴻海 Model C 的量產版本，同時也可視為納智捷 n7 的後繼接班人，成為 2026 年台灣國產電動車的重要關鍵角色。

▲鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻華先進Cavira即將出道，預計維持5人、7人座車型配置。

先前鴻華先進官網曾短暫出現「Cavara」名稱，但最新官方文件則明確顯示為「Cavira」，顯示車名已逐步定案。隨著消防署資料曝光，也代表 Cavira 已進入實質上市前的行政流程階段，預計今年就會上市接替原本納智捷n7位置。

▲鴻華先進第2款電動車Cavira已經現身，預計今年上市。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲定位售價預計鎖定百萬區間，不排除維持過去n7百萬有找的入門款選項。

從產品定位來看，Cavira 承接 Model C 的開發基礎，車格與設定皆延續 n7 路線，但在設計與科技感上進一步升級。外型相較 n7 走向更簡潔俐落，線條收斂、視覺更乾淨，搭配封閉式車頭與銳利燈組，營造出更強烈的電動車未來感與科技氛圍，整體風格也更貼近年輕世代與科技族群。

內裝部分，Cavira 也不再只是 n7 的延伸版本，而是導入與 Bria 相同的最新車載系統介面，在操作邏輯、畫面呈現與系統反應速度上全面優化，強調「直覺好上手」的使用體驗，這對於主打家庭與日常通勤市場的國產電動車而言，無疑是一大加分項目。

價格策略方面，Cavira 預料將延續鴻華先進過去「高 CP 值」的定調，有望比照 n7，入門車型維持在百萬內門檻，持續以親民售價吸引首次嘗試電動車的消費者，鞏固國產電動車在台灣市場的價格優勢。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界Foxtron Bria鴻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【國道當田徑場？】慢跑男草屯段路肩狂奔　國道警：可處3000元罰鍰

推薦閱讀

Audi今年重點新車！全新A4 e-tron將成為品牌主戰力

Audi今年重點新車！全新A4 e-tron將成為品牌主戰力

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

全球僅73輛！賓利「1999年限量雙門跑車」登拍賣會　身價上看千萬

全球僅73輛！賓利「1999年限量雙門跑車」登拍賣會　身價上看千萬

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

最新文章

Audi全新A4 e-tron將成為品牌主戰力2026-02-19

台灣「2026年國產電動車」再加12026-02-19

賓利1999年限量雙門跑車登拍賣會2026-02-19

TOYOTA全新小型越野休旅泰國投產2026-02-19

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招全場痛快2026-02-18

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

好想上廁所！駕駛國道超速　抗罰失敗2026-02-18

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看2026-02-18

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招全場痛快2026-02-18

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

賓利1999年限量雙門跑車登拍賣會2026-02-19

TOYOTA全新小型越野休旅泰國投產2026-02-19

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

台灣本田「2026年3款重點新車」2026-02-17

台灣「2026年國產電動車」再加12026-02-19

相關新聞

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

不離職！鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」曝

不離職！鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」曝

為看謝金燕撐到最後！鴻海男「補抽中1000萬」報喜老婆竟淡定回4字

為看謝金燕撐到最後！鴻海男「補抽中1000萬」報喜老婆竟淡定回4字

陸春節高速公路免費首日現「車龍」　電動車主「短充多次」大挑戰

陸春節高速公路免費首日現「車龍」　電動車主「短充多次」大挑戰

電動車泡泡破了！　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」原因曝

電動車泡泡破了！　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」原因曝

讀者迴響

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

全球僅73輛！賓利「1999年限量雙門跑車」登拍賣會　身價上看千萬

全球僅73輛！賓利「1999年限量雙門跑車」登拍賣會　身價上看千萬

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366