台灣「寶嘉聯合2026年重點新車」！入門掀背到7人座電動休旅通通有

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合在2026年的新車布局可說是近年來最完整的一次，旗下 Peugeot、Alfa Romeo、Citroen 與 Jeep 等4大品牌皆有重量級新作排隊登場，從入門掀背、跨界休旅到3排7人座電動SUV一應俱全，不只補齊產品空缺，也明確展現「油電並行、純電跟進」的市場策略。

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲Peugeot 208日前已宣布回歸台灣市場，預計今年上陣。

首先最受矚目的，莫過於Peugeot 208在台北車展宣布重回台灣市場。這款 B 級距掀背車日前才在海外推出小改款，外型維持法系擅長的時尚、俏麗風格，搭配更銳利的獅爪日行燈，視覺辨識度大幅提升。依照寶嘉聯合目前在台灣主推的 1.2 升渦輪油電策略，未來導入的 208 預期將以 1.2 升渦輪油電動力作為主力，兼顧節能與日常實用性。至於海外同步販售的純電 E-208，是否會跟進導入台灣，也成為後續觀察焦點。

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲Peugeot E-5008從去年就開始測試，同樣預計今年端上桌。

電動休旅方面，Peugeot則直接端出重量級角色全新E-5008。作為品牌最新世代的旗艦純電休旅，E-5008 採用 STLA Medium 平台打造，車長超過 4.8 米，並主打 3 排 7 人座設定，明確鎖定家庭買家。此次在台灣曝光的車型，推測為 GT Cielo 等級，搭載單馬達前驅配置，具備 210 匹馬力，並搭配 73kWh 電池組，WLTP 續航力有望突破 500 公里，無論空間或續航表現，都直攻目前市場主流。

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲Junior今年上市在即，提供1.2升渦輪與純電版本。

義大利性能代表 Alfa Romeo 則把重心放在全新Junior 跨界休旅身上。Junior 將同時提供 Ibrida 油電版本以及性能取向的 Elettrica 280 Veloce 純電版本，前者主打日常實用與節能，後者則以 280 匹輸出滿足熱血駕駛。對台灣市場而言，Junior 不只是品牌入門新血，也有望成為Alfa Romeo銷量結構的重要支柱。

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲Citroen以雙休旅作為今年主打。

法國品牌Citroen則一次端出兩款休旅新作，完整覆蓋家庭與生活取向需求。全新C3 Aircross以靈活的 5+2 座椅設定為主打，強調都會通勤與家庭使用的高度彈性，車格設定親民，鎖定年輕家庭與首次購車族群。

定位更高的新一代 C5 Aircross，同樣採用 STLA Medium 平台打造，並保留 Citroen 招牌的 PHC 魔毯式液壓懸吊，主打極致舒適的行路質感。結合寬敞空間與生活機能，讓 C5 Aircross 在同級中型休旅市場中具備相當獨特的競爭力。

▲台灣寶嘉聯合今年新車大軍大秀肌肉！4個品牌精銳盡出。（圖／資料照）

▲Jeep則有舒適高級取向作品，4大品牌集結讓新車布局完整。

至於Jeep，2026 年則以 Compass 與 Cherokee 兩款新世代車型作為主軸。Compass 身處競爭最激烈的主流休旅級距，肩負銷量重任；而 Cherokee 則定位更高，扮演品牌旗艦角色。新世代 Jeep 車系不再只強調越野形象，而是同步強化都市舒適性、科技質感與內裝精緻度，可說是品牌策略全面進化的關鍵一步。

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC42008E-5008

