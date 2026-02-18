ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣TOYOTA「2026年重點新車」！全新跨界跑旅、第9代Hilux有望登台

▲TOYOTA今年也會有不少重磅新車！全新C-HR＋電動版呼聲高。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

別以為6代RAV4上市後，今年和泰就沒新車！隨著和泰汽車積極拓展TOYOTA電動車陣容，2025 年接連導入 小改款 bZ4X 與 全新 Urban Cruiser 純電 SUV 後，觀察國際與歐洲市場產品動向，可以合理預測下一步和泰將進一步擴大電動車陣容，同時也將引進重要傳統且全球同步更新的主力車款。

▲在歐洲成為主力的電動版C-HR＋，台灣有望在今年導入。

在海外布局上，TOYOTA已在歐洲市場推出C-HR＋跑旅電動SUV，作為C-HR系列的純電延伸版本，在全球電動化戰略中定位明確。

因此可以推測，台灣市場在2026年或將引進 C-HR＋電動車款，電動車購車意願持續升溫，補齊TOYOTA電動SUV陣容的缺口，有助於和泰在純電 SUV 區隔中形成更具競爭力的車型陣容。

如果確實引進，C-HR+ 的到來有望打造比 Urban Cruiser 及 bZ4X 都更高階的純電SUV選擇，對於追求都會靈活操控與中階電動生活車主而言具吸引力。

▲第9代Hilux去年已在海外發表，也是台灣今年關注重點新車。

除了電動化戰略外，TOYOTA在傳統休旅及皮卡領域同樣動作頻頻。國外市場已經發表全新第9代 Hilux，這代 Hilux 在平台與科技上全面升級，並且預計在全球多個市場於 2026 年投入販售。雖然台灣尚未官方公布導入時程，但由於 Hilux 近年在台皮卡及商用市場的穩定銷售表現，成為和泰在 2026 年引進重點車款機率極高。

關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

