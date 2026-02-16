ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年5月間開車行經國道4號，被民眾檢舉未避讓救護車，因而挨罰3600元罰鍰。然而，台中高等行政法院法官審理之後，發現當時小清的車輛遭到「包夾」，無法變換車道讓道，原處分沒有考慮到這一點，裁處顯然有違誤，最終裁定撤銷原處分，小清免罰，全案仍可上訴。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲小清被指控未避讓救護車，但法官認為以他當時的情況看來，根本沒辦法變換車道避讓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小清2025年5月駕駛公司的小貨車行經國道4號西向7.1公里處，因被民眾檢舉有「聽聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，事後收到一張3600元罰鍰的罰單，同時還要吊銷駕照1年。

小清不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時發現救護車靠近時，他正行駛在內側車道，偏偏右側車道也有車，無法立刻變換車道避讓，等到右側車道的車輛通過時，救護車已經先行變換車道了，他真的不是故意不禮讓救護車。

台中高等行政法院法官當庭檢視相關證據影像，發現當時小清的車輛行駛於內側車道，當救護車從內側車道逐漸靠近時，右側車道還有一輛小客車，救護車後面則有一輛小貨車正以高於救護車的速度行駛，打算超車。

法官指出，小清的車輛右前方有一輛小客車，右後方有加速超越救護車的小貨車，依客觀情勢看來，如果小清當時往右行駛，可能會與這兩輛車發生碰撞，而當小貨車加速往前行駛之後，救護車也已經自行變換車道至中線車道，整個過程大約15秒。

法官表示，小清的說詞與勘驗結果相符，應可採信，從當時的情況看來，實在難以期待小清有變換車道讓道的可能性，原處分沒有考慮到這個情況，顯然有違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

