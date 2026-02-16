長途行車前做好「5油3水」檢查　國道輪胎脫落最重罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

春節連假期間不少民眾會選擇外出走春，交通需求也將大幅增加，為了保障高速公路行車安全，交通部高速公路局表示，若民眾有長途行車的安排，出發前請記得檢查車況，包含「5油3水」，以及電瓶、雨刷、煞車等功能是否正常，以免途中發生故障，甚至引發起火事故，反而對自身安全造成影響。

▲民眾長途行車之前，應先妥善檢查車輛狀況。（示意圖／VCG，與本文無關。）

春節出遊 車況檢查注意「5油3水」

高公局表示，經統計，高速公路故障車輛的原因，大多為缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等問題，所以民眾春節期間若有長途行車的安排，出門前請記得妥善檢查下列功能：

5油：燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油。

3水：引擎冷卻水（水箱水）、電瓶水、雨刷水。

輪胎：胎紋、胎壓與外觀。

高公局提醒，電瓶、雨刷及煞車功能也別忘了檢查是否可以正常運作，同時還要確認儀表板指示燈有無亮起，或引擎運轉有無異音，以免途中車輛發生引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油或爆胎等故障問題。

相關法規一次看 最重可罰6000元

另外，高公局也列出相關法規，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》14條規定，汽車行駛高速公路途中如有缺水、缺電、缺燃料等情形，可依據《道路交通管理處罰條例》第33條第3項裁處600元至1200元罰鍰；若發生車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情形，可依同條例第30-1條裁處駕駛1000元至6000元罰鍰。

高公局呼籲，請民眾重視車輛保養，除了平常要做好保養工作，行前更要落實車況檢查，行駛途中也要隨時注意車輛狀態，確保人車都維持在最佳狀態，才能確保自身可以安全、順利抵達目的地。