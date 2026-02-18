ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

記者黃翊婷／綜合報導

如果有車子要過戶給親戚或他人，流程該如何申請呢？交通部公路局表示，車輛過戶申請流程其實一點都不難，只要3步驟就能輕鬆完成，分別為準備好證件資料、完成車輛檢驗程序、結清各項費用。另外，車主們也要注意，若有車輛買賣或過戶，請記得辦理eTag異動。

▲買車,賣車。（示意圖／達志影像）

▲車輛過戶流程，只要3步驟就能完成。（示意圖／達志影像，與本文無關。）

交通部公路局在臉書粉專「公路局：公路人」發文，分享關於車輛過戶流程的申請步驟，只要3步驟就能輕鬆完成辦理，詳細如下：

一、準備好證件資料：

1、新舊車主雙方的印章、證件，證件可以是身分證或駕照、健保卡。
2、若委託第三人代辦，則應繳驗雙證件。
3、行車執照正本，若遺失也可以在現場辦理補發。
4、新車主強制險保險證，效期30日以上。
5、牌照登記書（僅汽車，遺失可補發）。

二、完成車輛檢驗程序：

1、汽車出廠10年以上，需有3個月內定檢或臨檢合格。
2、機車出廠5年以上，需有4個月內定檢或臨檢合格。
3、請至監理所站辦理臨時檢驗。

三、結清各項費用：請記得繳清牌照稅、燃料費及違規罰鍰。

車輛過戶流程。（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

▲車輛過戶流程圖。（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

除了上述步驟之外，車主在車輛買賣及過戶之後，也經常會忘記辦理eTag異動。公路局提醒，車輛若售出、報廢或遺失，請原車主記得辦理eTag終止及帳戶退費；如果是新車主，發現車內已經裝有eTag，不用撕掉，可撥打遠通公司客服專線（02-7716-1998），或是上遠通電收網站、Line客服自助啟用eTag。

