過年開車小心無照地雷！　4大重點整理「車主借車也會挨罰」

記者黃翊婷／綜合報導

依據交通部統計，2024年無照駕駛違規事件大約為30萬件，比酒駕還多，這類案件不僅駕駛本人會挨罰，就連車主也會受到處分。交通部168交通安全入口網公布「向無照say NO必看法規總整理」4大重點，包含無照駕駛常見行為、可能面臨的處罰、造成傷亡事故的下場、累犯罰鍰規定，供民眾參考。

▲無照駕駛行為列表。（圖／翻攝自交通部168交通安全入口網，下同。）

一、無照駕駛常見行為：

持機車駕照駕駛小型車；持大貨車駕照駕駛大客車、聯結車；持大客車駕照駕駛聯結車；持機車或小型車駕照駕駛大型車，都算是無照駕駛。

駕照已吊銷或註銷仍駕車、駕照吊扣期間駕車，或者使用偽造、變造或矇領的駕照，也都屬於無照駕駛行為。

二、可能面臨的處罰：

無照駕駛機車，車主與駕駛各罰1萬8000元至3萬6000元；無照駕駛小型車，車主與駕駛各罰3萬6000元至6萬；無照駕駛大型車，車主與駕駛各罰4萬元至8萬。

除了罰款之外，當事人還有可能面臨吊扣駕照1至2年、當場移置保管車輛及扣繳牌照、吊扣牌照3個月等處分。

此外，當事人如果因酒駕、毒駕被吊扣或吊銷駕照，期間仍照常駕車外出，除了原本的罰鍰之外，機車、小型車還要加罰1萬2000元，大型車加罰4萬元。

三、造成傷亡事故的下場：

若無照駕駛機車、小型車發生事故，當事人為「吊扣駕照期間仍駕車」者，將面臨吊銷駕照的下場。

如果造成他人受傷，當事人將面臨吊扣駕照2至4年；如果造成他人重傷或死亡，當事人將被吊銷駕照，且終身不得考領。

四、累犯罰鍰規定：

若當事人是第2次無照駕駛被查獲，將面臨機車3萬6000元罰鍰、小型車6萬元罰鍰、大型車8萬元罰鍰。

如果是第3次以上，罰鍰累加為無上限，機車、小型車將按前次違反金額，加罰1萬2000元，大型車同樣按前次違反金額，加罰2萬4000元。

另外需要注意的是，機車、小型車車主若將車輛借給無照者使用，車主將與無照駕駛者處以相同額度的罰鍰。