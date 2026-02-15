ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
霧季來臨！　高公局教4招避險保平安出行

記者黃翊婷／綜合報導

受到地形及季風因素影響，台灣每年冬季、春季容易出現起霧的狀況，霧氣飄移也容易影響駕駛人的視線，一不小心就可能引發事故。交通部高速公路局整理出4招濃霧行車避險術，包含適當減速並拉大車距、正確使用燈光等等，提醒用路人多加注意，以保障自身及他人的安全。

國道,高速公路,起霧,大霧,濃霧。（圖／記者黃翊婷攝）

▲濃霧會影響駕駛的視線。（資料照／記者黃翊婷攝）

高公局整理的4招濃霧行車避險術，詳細如下：

一、 適當減速，拉大車距：

當駕駛行車進入霧區、能見度降低時，應逐漸並適度放慢車速，拉長與前車的距離，同時隨時注意周邊車輛動態。如果能見度嚴重不足，建議駕駛前往鄰近服務區暫停等待霧散，或是從最近的交流道駛離高速公路。

二、 正確使用燈光：

請駕駛開啟車頭大燈及前後霧燈，讓其他車輛的駕駛可以明確辨識位置；但切勿使用遠光燈，因為遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。

三、 切勿頻繁變換車道、貿然停車：

若非突發狀況，請駕駛盡量避免變換車道、緊急煞車或將車輛停在車道上，以免周邊車輛的駕駛反應不及，進而發生碰撞。

四、如遇緊急狀況必須停車，請盡可能將車輛滑行至路肩或避車彎，並開啟危險警告燈，然後在車輛後方50至100公尺處放置故障標誌。

車內人員在確認安全無虞後請離開車輛，並退至護欄外或其他安全處所，可以利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打1968通報求援。

高公局表示，如果國道出現濃霧狀況，造成路段能見度不佳，上游資訊可變標誌（CMS）會顯示濃霧訊息，設有霧區閃光黃燈的路段也會啟動，加強警示；另外，如果駕駛有開啟高速公路1968 App「自訂推播／路況事件推播（LBS）／天候事件」的功能，也會即時通知示警。

關鍵字：高公局

