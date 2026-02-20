LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

▲日本預計今年迎來改款新LEXUS NX，台灣也將隨後跟上。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

隨著第6代TOYOTA RAV4為集團帶來最新的車載系統，許久未改款的LEXUS NX也即將在今年動起來！日本消息透露接下來LEXUS NX將迎來有感更新，內部導入來自RAV4的Arene OS 車載作業系統。

▲新NX將導入來自RAV4的Arene OS系統作為改款重點。

即將在今年登場的日本LEXUS新NX，重點將放在內部科技的進化升級，來自首搭載於第6代RAV4的Arene OS系統，操作邏輯更直覺，未來也能透過OTA遠端更新，讓操作介面、回饋變得更方便直覺。

內裝科技感也會跟著換新，新款LEXUS NX 預計換上 12.3 吋數位儀錶搭配 14 吋中央觸控螢幕的配置，螢幕尺寸比現行版本更大，視覺呈現與反應速度都有所提升，整體座艙更貼近新世代LEXUS的設計方向。

▲除了車載系統外，招牌的LSS＋也會獲得強化。

新款NX將強化LSS＋，新增後方來車警示、二次碰撞自動煞車等功能，並導入塞車輔助系統，讓市區通勤與長途行駛都能更輕鬆。部分車型還有望加入後輪主動轉向系統，提升低速靈活度與高速穩定性。

外型方面雖然不是大刀闊斧改造，但燈組細節會更有辨識度，日行燈線條調整得更俐落，整體風格向LEXUS新世代電動車靠攏，高階版本也不排除標配進階 LED 頭燈科技。