ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

▲北美推出新年式LEXUS NX，動力同樣取消NX 250。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本預計今年迎來改款新LEXUS NX，台灣也將隨後跟上。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

隨著第6代TOYOTA RAV4為集團帶來最新的車載系統，許久未改款的LEXUS NX也即將在今年動起來！日本消息透露接下來LEXUS NX將迎來有感更新，內部導入來自RAV4的Arene OS 車載作業系統。

▲新LEXUS NX大陸預告即將登場！動力編成將有所調整。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新NX將導入來自RAV4的Arene OS系統作為改款重點。

即將在今年登場的日本LEXUS新NX，重點將放在內部科技的進化升級，來自首搭載於第6代RAV4的Arene OS系統，操作邏輯更直覺，未來也能透過OTA遠端更新，讓操作介面、回饋變得更方便直覺。

內裝科技感也會跟著換新，新款LEXUS NX 預計換上 12.3 吋數位儀錶搭配 14 吋中央觸控螢幕的配置，螢幕尺寸比現行版本更大，視覺呈現與反應速度都有所提升，整體座艙更貼近新世代LEXUS的設計方向。

▲新LEXUS NX大陸預告即將登場！動力編成將有所調整。（圖／翻攝自LEXUS）

▲除了車載系統外，招牌的LSS＋也會獲得強化。

新款NX將強化LSS＋，新增後方來車警示、二次碰撞自動煞車等功能，並導入塞車輔助系統，讓市區通勤與長途行駛都能更輕鬆。部分車型還有望加入後輪主動轉向系統，提升低速靈活度與高速穩定性。

外型方面雖然不是大刀闊斧改造，但燈組細節會更有辨識度，日行燈線條調整得更俐落，整體風格向LEXUS新世代電動車靠攏，高階版本也不排除標配進階 LED 頭燈科技。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UX

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

推薦閱讀

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

LEXUS改款NX休旅今年見！導入RAV4最新車載系統　配14吋大螢幕

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

TOYOTA「6代RAV4插電式油電」日本開賣！新台幣120萬比台灣更省油

TOYOTA「6代RAV4插電式油電」日本開賣！新台幣120萬比台灣更省油

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

Audi今年重點新車！全新A4 e-tron將成為品牌主戰力

Audi今年重點新車！全新A4 e-tron將成為品牌主戰力

最新文章

改款LEXUS NX休旅今年見2026-02-20

台灣「三菱2026年重點新車」2026-02-20

6代TOYOTA RAV4 PHEV日本開賣2026-02-20

勞斯萊斯最新作品首度應用雷射雕刻2026-02-20

TOYOTA bZ4X加長7人座版美國上市2026-02-20

Audi全新A4 e-tron將成為品牌主戰力2026-02-19

台灣「2026年國產電動車」再加12026-02-19

賓利1999年限量雙門跑車登拍賣會2026-02-19

TOYOTA全新小型越野休旅泰國投產2026-02-19

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招全場痛快2026-02-18

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

台灣「2026年國產電動車」再加12026-02-19

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

TOYOTA bZ4X加長7人座版美國上市2026-02-20

勞斯萊斯最新作品首度應用雷射雕刻2026-02-20

TOYOTA全新小型越野休旅泰國投產2026-02-19

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

陸禁止軛式方向盤　未上市車型全得改設計2026-02-15

相關新聞

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

Audi「大陸專屬電動休旅E7X」實車照曝光！滿電續航力上看751KM

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

福斯「中大型休旅Atlas大改款」預告釋出！平台延用外型全面翻新

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

讀者迴響

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

台灣百萬內「2026年國產電動車」再加1！鴻華先進全新Cavira今年上市

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

TOYOTA「bZ4X加長版7人座電動休旅」美國上市！約合新台幣142.3萬起

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

勞斯萊斯最新客製化「首度應用雷射雕刻」！引擎蓋花紋致敬中東建築

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

TOYOTA「全新小型越野休旅」泰國投產！Land Cruiser FJ年底交車

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366