台灣「三菱2026年重點新車」！國產1.5渦輪7人座、大改款Outlander登場

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣三菱今年新車陣容精彩！2款休旅國產、進口帶來豐富選擇。（圖／資料照、翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mitsubishi三菱2026年新車陣容也精采，隨著台北車展率先亮相，品牌未來休旅戰線將由「進口高階油電＋國產新世代主力」雙軌並行，海外最新一代Outlander與全新Destinator，成為今年關鍵的兩張王牌。

▲三菱於菲律賓上市Destinator 7人座休旅！（圖／翻攝自三菱）

▲Destinator採用XForce共用平台，具有3排7人座空間優勢。

過去國產Outlander地位交由全新Destinator來補上，Destinator 採 1.5 升渦輪動力，並規劃國產方式導入，定位更貼近現行國產 Outlander，也等於正式宣告 Destinator 將接棒成為三菱在台灣的國產休旅主力。在產品世代與成本考量下，原本的國產 Outlander 角色逐步淡出，由 Destinator 接手，有助於更新產品線。

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

▲Outlander PHEV台灣日前已出現測試車，預計今年上陣。

雖然台北車展亮相的新一代Outlander，並不是採用PHEV插電式油電，但未來台灣市場上預計會以PHEV為主，Outlander PHEV兼具純電行駛能力與長途續航優勢，也讓 Outlander在中大型休旅級距中，具備鮮明的技術特色。

相較過去國產 Outlander 以價格與空間取向為主，新世代Outlander PHEV更偏向形象與科技旗艦，鎖定的是對油電科技有高度需求的家庭與品牌鐵粉。

