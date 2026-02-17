ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Nissan今年有不少規劃，X-Trail即將推改款，Qashqai首度登台上市。（圖／翻攝自Nissan、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣 Nissan 2026年新車規劃逐漸成形。從確定導入的 Qashqai e-Power進口油電休旅，到即將迎來小改款的 X-Trail，Nissan 透過「進口跨界、國產輕油電」的雙軌策略，要來搶搭新年換新車熱潮。

Qashqai e-Power

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲Qashqai e-Power已在台北車展亮相，會在今年上市開賣。

率先登場的重點車款，正是台灣車迷期待已久的Qashqai e-Power。不同於傳統油電，e-Power採「引擎只負責發電、馬達直接驅動」的設定，駕駛感受更接近純電車，但又不需充電，對台灣市場來說接受度相當高。

Qashqai 定位介於 Kicks 與 X-Trail 之間，過去 Kicks e-Power因產品週期暫時退場後，市場空缺正好由 Qashqai e-Power補上，也被視為 Nissan 進口休旅線最重要的一顆棋子。

X-Trail小改款

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲X-Trail去年海外新改款陸續上市，台灣則預計今年跟進。

另一大主角則是 X-Trail 小改款。依目前規劃，小改款 X-Trail 將在今年內亮相，並延續「國產＋進口」雙線策略。國產版本維持 1.5 升渦輪引擎搭配輕油電系統，主打成本與價格競爭力，持續扛起銷量主力角色。

至於油電動力，Nissan 則選擇以 X-Trail e-Power進口方式導入，讓想要更高階電驅體驗的消費者，有明確升級選項。

從 Qashqai e-Power到 X-Trail e-Power，Nissan 逐步把e-Power放在進口車型上，塑造技術與形象定位；而國產 X-Trail 則以 1.5T 輕油電負責走量，形成明確分工。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

