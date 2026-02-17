ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

▲三菱XForce台灣接單；RAV4、CX-5明年登台；油電CR-V台灣開始測試。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲新年準備換新車！2026年台灣本田可是精銳盡出。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

新年換新車！2026年台灣本田HONDA可是有不少驚喜，隨著台北車展暖身曝光，今年第2季過後將迎來一波關鍵新車攻勢。從進口休旅 ZR-V、情懷跑車 Prelude，到國產主力 CR-V 油電，全數鎖定 2.0 升 e:HEV 油電動力，也宣告 HONDA 在台正式把油電列為主流戰力。

ZR-V

▲台灣本田端出王牌主菜！Prelude、ZR-V登台首秀。（圖／記者徐煜展攝、HONDA）

▲ZR-V進口方式導入，售價預計與RAV4接近。

率先在台北車展登場的 ZR-V 與 Prelude，都採進口方式導入台灣。ZR-V 定位介於 HR-V 與 CR-V 之間，主打更偏向歐系風格的跑格外型與年輕化設定，車格與設計取向，正好補上過去 HONDA 在中型跨界市場的空缺。

Prelude

▲台灣本田端出王牌主菜！Prelude、ZR-V登台首秀。（圖／記者徐煜展攝、HONDA）

▲Prelude則是同級唯一的油電雙門跑車。

Prelude 則是本次新車陣容中話題度最高的一款。這款經典雙門跑車以全新世代姿態回歸，象徵意義遠大於銷量本身，HONDA 也透過 Prelude 展現品牌電氣化後，依然不放棄「駕馭樂趣」的核心精神。未來量產導入後，同樣搭載 2.0 升 e:HEV 系統，兼顧性能與節能。

CR-V e:HEV

▲日本公布油電CR-V油耗！預計12月中旬接單。（圖／翻攝自HONDA）

▲國產CR-V油電從去年開始測試，也是今年重頭戲。

真正扛起銷量重任的，仍是國產 CR-V。2026年CR-V最大亮點，在於台灣市場首度導入 2.0 升 e:HEV 油電動力，正式與全球主流規格接軌。這套油電系統已在多款 HONDA 車型上驗證成熟度，主打平順電驅感受與優異油耗表現，也讓 CR-V 在節能與動力之間取得更佳平衡。

對台灣市場而言，CR-V e:HEV 的到來，不僅補齊 HONDA 國產休旅油電戰線，也被視為品牌後續電氣化布局的重要起點。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座PreludeZR-V

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

推薦閱讀

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

過年開車小心無照地雷！　4大重點整理「車主借車也會挨罰」

過年開車小心無照地雷！　4大重點整理「車主借車也會挨罰」

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大

台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大

最新文章

台灣Nissan「2026年重點新車」2026-02-17

無照地雷4重點整理　車主借車也會挨罰2026-02-17

台灣本田「2026年3款重點新車」2026-02-17

Audi S6性能房車美規燃油版退場2026-02-17

Honda釋新電動熱血小鋼砲量產預告2026-02-17

台鈴機車宣布整合中華eMOVING2026-02-16

春節出遊別太相信「輔助駕駛」2026-02-16

高公局籲：長途行車前做好5油3水檢查2026-02-16

「新福斯Polo GTI試駕」2026-02-16

英輕量跑車廠Caterham推Seven新年式2026-02-16

熱門文章

陸禁止軛式方向盤　未上市車型全得改設計2026-02-15

Honda釋新電動熱血小鋼砲量產預告2026-02-17

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元2026-02-16

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

Audi S6性能房車美規燃油版退場2026-02-17

陸商務部：春節買新車可「以舊換新」2026-02-16

2026-02-13

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

台灣本田「2026年3款重點新車」2026-02-17

相關新聞

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA Fortuner！空間超大搭載2.0升渦輪

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA Fortuner！空間超大搭載2.0升渦輪

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣BMW多款休旅」醞釀降價　X3、X5多款熱門車都在名單

美規車零關稅「台灣BMW多款休旅」醞釀降價　X3、X5多款熱門車都在名單

讀者迴響

熱門文章

陸禁止「軛式方向盤」　未上市車型全得改設計

陸禁止「軛式方向盤」　未上市車型全得改設計

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

Audi「S6性能房車美規燃油版」正式退場！純電動＆V6渦輪油電來接手

刺激春節消費　陸商務部：買新車可申請「以舊換新」

刺激春節消費　陸商務部：買新車可申請「以舊換新」

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366