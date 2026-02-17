台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

▲新年準備換新車！2026年台灣本田可是精銳盡出。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

新年換新車！2026年台灣本田HONDA可是有不少驚喜，隨著台北車展暖身曝光，今年第2季過後將迎來一波關鍵新車攻勢。從進口休旅 ZR-V、情懷跑車 Prelude，到國產主力 CR-V 油電，全數鎖定 2.0 升 e:HEV 油電動力，也宣告 HONDA 在台正式把油電列為主流戰力。

ZR-V

▲ZR-V進口方式導入，售價預計與RAV4接近。

率先在台北車展登場的 ZR-V 與 Prelude，都採進口方式導入台灣。ZR-V 定位介於 HR-V 與 CR-V 之間，主打更偏向歐系風格的跑格外型與年輕化設定，車格與設計取向，正好補上過去 HONDA 在中型跨界市場的空缺。

Prelude

▲Prelude則是同級唯一的油電雙門跑車。

Prelude 則是本次新車陣容中話題度最高的一款。這款經典雙門跑車以全新世代姿態回歸，象徵意義遠大於銷量本身，HONDA 也透過 Prelude 展現品牌電氣化後，依然不放棄「駕馭樂趣」的核心精神。未來量產導入後，同樣搭載 2.0 升 e:HEV 系統，兼顧性能與節能。

CR-V e:HEV

▲國產CR-V油電從去年開始測試，也是今年重頭戲。

真正扛起銷量重任的，仍是國產 CR-V。2026年CR-V最大亮點，在於台灣市場首度導入 2.0 升 e:HEV 油電動力，正式與全球主流規格接軌。這套油電系統已在多款 HONDA 車型上驗證成熟度，主打平順電驅感受與優異油耗表現，也讓 CR-V 在節能與動力之間取得更佳平衡。

對台灣市場而言，CR-V e:HEV 的到來，不僅補齊 HONDA 國產休旅油電戰線，也被視為品牌後續電氣化布局的重要起點。