春節出遊「別太相信輔助駕駛」！多起事故證明：它不能代替你開車

記者徐煜展／綜合報導

農曆春節連假將至，不少民眾準備開車返鄉、出遊，面對長時間塞車與高速公路車潮，許多駕駛會選擇開啟 ACC 主動跟車、車道維持等輔助駕駛系統，減輕開車疲勞。不過專家也提醒，輔助駕駛「只能輔助」，絕對不是自動駕駛，過度依賴，反而成為春節行車安全的隱形風險。

▲長途旅行容易疲勞，但切記輔助駕駛不能過度依賴。

近年國內外已發生多起事故案例，駕駛在開啟輔助駕駛後，出現分心、滑手機、低頭看導航，甚至誤以為車輛能自行判斷所有路況，結果在系統無法辨識的狀況下，反應不及而釀成追撞、偏移車道甚至重大車禍。

事實上，目前市售車款所搭載的系統，無論名稱是 ACC、LKA、Pilot Assist、Drive Pilot 或其他稱呼，本質都仍屬於「Level 2輔助駕駛」，依法與技術上都要求 駕駛必須全程監控路況，雙手隨時準備接管方向盤。

▲國道去年工程車屢遭追撞，都是駕駛疑似使用輔助系統。

不少車主以為輔助駕駛在高速公路「萬無一失」，但實際上，以下春節常見情境，正是系統最容易判斷錯誤的時候，例如塞車頻繁起步、急煞，前車突然切入等，系統反應不一定比人快。

另外像是施工改道、臨時標線、車道線模糊等，都發生容易誤判，雨霧、逆光、夜間行駛時，鏡頭與雷達辨識能力也會下降，還有靜止障礙物或慢速車輛，會讓部分系統無法即時判讀，一旦駕駛「手離方向盤、眼離路況」，系統失誤時就只剩短短幾秒能挽救，往往來不及。

其實多數車廠在使用說明中，都明確標註「輔助駕駛僅為輔助用途」，並要求駕駛隨時注意路況，但實際上，不少駕駛在長途行駛、疲勞狀態下，仍會不自覺放鬆警戒，甚至誤信網路影片或行銷話術，對系統產生過度信任。

