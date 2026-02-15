ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

▲今年過年春節長達9天！愛車需提前做好檢查。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

農曆春節腳步逼近，不少人已經規劃返鄉、出遊行程，但對多數車主來說，過年期間最怕遇到的狀況只有一個：車子出問題，卻找不到保養廠救援。尤其春節連假期間，多數保修據點不是休假，就是僅提供有限度服務，一旦半路拋錨，不只掃興，還可能影響全家行程。

其實在進入春節前，只要花個10分鐘，自己先把最基本的「5油3水」檢查一輪，就能大幅降低突發狀況的風險。

▲基本保養確實顧好！過年出遊不掃興。

5油一定要顧好，少一樣都可能出事，機油就像引擎的血液，過少會造成潤滑不足、溫度過高。建議在冷車狀態下，用油尺確認油位是否介於上、下刻度之間，若接近下限，春節前補充或更換較安心。

變速箱油對自排車、CVT車款尤其重要。變速箱油老化或油量不足，容易造成換檔頓挫、甚至高溫保護。多數車款無法自行量測，但若已接近保養里程，建議過年前先處理。

動力方向機油（有配置車款），部分車型仍使用油壓方向機，油量不足會導致方向盤變重、異音，長途行駛前務必確認油位正常。 

有差速器的四驅車、皮卡車主特別注意，若長時間未更換，過年跑高速或山路容易增加機械負擔。

▲3水檢查尤其又以水箱水最為重要，是避免車輛溫度過高關鍵。

3水檢查更關鍵，很多人都是忽略它出問題，水箱水長途、高速、塞車都會讓引擎溫度升高。水箱水不足，最嚴重可能導致引擎過熱。記得在冷車時查看副水箱水位，並確認是否使用原廠建議的冷卻液。

雨刷水尤其在春節期間高速公路、長途駕駛機會高，雨刷水不足，遇到泥沙、蟲屍會嚴重影響視線。這是最容易補、卻也最常被忽略的一項。

電瓶液（傳統濕式電瓶），若是非免加水電瓶，液面過低容易造成啟動無力。過年早上發不動車，幾乎都是電瓶問題惹的禍。

關鍵字：五油三水保養塞車過年春節

