進口車國產價？　業者搖頭

▲關稅問題讓有意買車的消費者抱持觀望態度，期待能有機會降價，導致未報關的新車塞滿台北、台中港。（圖╱資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

進口車關稅到底降不降？下半年新車是否有機會調降？川普的「關稅之亂」讓有意購車者持觀望態度，已下單的消費者也紛紛延後交車，導致台北、台中港六、七月間塞滿未報關的新車。根據CTWANT記者的追蹤調查，短時間內，進口車因這次關稅談判而大幅降價的機率微乎其微。

8月1日白宮公布對台灣將課20％對等關稅，屬於「暫時性關稅」，雖說還有談判空間，但據專家觀察，最低也就是比照日、韓的15％。目前公布的20％指的是出口到美國產品的關稅，消費者最關心的，是美國車進口到台灣的關稅目前為17.5％，是否會如同柬埔寨、越南一樣全面棄守為「零關稅」，甚至「關稅及貨物稅雙降」，期盼迎來進口車價降價潮，巴望著「進口車國產價」！

受到這波關稅風暴及消費者期待降價心理因素影響，台灣車市自4月起交車量就趨減緩，上半年銷售量不到20萬輛，較去年少了14.4％。6、7月更慘，較去年同期暴跌22％。

▲川普公布對台關稅為20％，但知情人士表示，美車進口到台灣的關稅勢必從現在的17.5％往下修，可能守不住10％。（圖╱新華社）

消費者坐等關稅掀降價潮的期待，有可能成真？一位了解此次談判內情的資深車界人士笑著搖頭說，可能性頗低，因為影響台灣進口車價最關鍵的不是關稅，而是貨物稅，「貨物稅，根本不在台美談判的議題裡。」而且要調降貨物稅，需要經過立法院三讀通過，很難在短時間內完成。

台灣目前對於進口車的課稅，包括進口關稅（17.5％）、貨物稅（25-30％）及營業稅（5％）三大部分。值得注意的是，這三種稅率並不是直接相加總和，貨物稅的計算是用已課完進口關稅後的價格再去課稅，各種稅金的計算公式如下：

完稅價格=離岸價格（FOB）＋運費＋保險費

進口稅=完稅價格×進口稅率17.5％

貨物稅=（完稅價格＋進口稅）×貨物稅率25％（排氣量2,000c.c.以上為30％）

營業稅=（完稅價格＋進口稅＋貨物稅）×營業稅率5％

進口車完稅後價格=完稅價格×1.175×1.25（或1.3）×1.05=1.5422（或1.6039）

以一輛完稅價格100萬元、2,000c.c.以下進口車來計算，到台灣課完所有稅後的成本是154.22萬元，再加上進口商15-25％）的毛利，到消費者手上差不多就要200萬元。

如果川普要求美國車進口關稅降到零，那麼市售200萬元級距的美國進口車，表面上大約可省去20-25萬元的成本，但實際降價空間不多，因為所謂的美國生產，其實只是在美國組裝，多數的零配件還是仰賴進口，以川普目前對各國狂徵猛課關稅的現況來看，美國車的成本至少增加20％以上，再出口到台灣，售價調降空間極其有限。

「川普要的是全面開放美國車進入台灣市場。」車界資深人士向CTWANT記者透露，有關美車的台美談判角力在於，何謂「美國車」？是指「美國生產」、「美國品牌」或兩者都是。美方當然是希望兩者都是，而台灣談判代表則期待「美國生產」、「美國品牌」只能二選一。

▲交通部自2008年起每年限量進口美規車，川普要的是全面開放美國車進入台灣市場。（圖╱翻攝自紐約車展臉書）

台灣對進口車輛的安全審驗標準，主要依循歐規，而美規車的標準與歐規不相容，導致美規車難以取得合格證。交通部自2008年起開放業者每年限量進口美規車，同一申請者同年度同車型規格從2008年的2000輛，逐年降至目前的75輛。

美國貿易代表署在年度貿易障礙報告中，已多次點名台灣的汽車進口制度存在歧視性標準和數量限制。美國要的就是打破這個嚴苛的法規限制，讓具有象徵意義的美國車廠，如凱迪拉克、別克、雪佛蘭、克萊斯勒、Jeep等品牌，再度賣到台灣來。

延伸閱讀

▸ 車價降不了2／百萬內買特斯拉？專家直言：不太可能

▸ 罷免埋伏筆1／罷免「垃圾時間」百里侯角力起 楊瓊瓔拚彎道超車江啟臣防陰溝翻船

▸ 原始連結