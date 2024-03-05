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台灣賓士預告「CLE雙門跑車3／21上市」！2款動力選項提前曝光

▲賓士CLE-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士發出預告，全新CLE雙門跑車將在3／21發表上市。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

作為Mercedes-Benz品牌雙門跑車的新世代台柱，全新物種CLE一經問世就吸引不少眼神關注，國內也有許多車迷都在討論究竟何時會導入；就在接連幾次送測資訊曝光後，台灣賓士終於在日前正式宣布，將於3／21正式發表CLE，而從先前的資訊也已經得知，很大概率會引進2種動力編成，提供跑車玩家符合自身需求的選項。

▲賓士CLE-Class 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲CLE預估初期會先導入2.0升4缸渦輪搭配48V輕油電動力，分為204匹馬力的CLE 200與258匹馬力的CLE 300 4Matic。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

台灣賓士日前正式向媒體發出通知，預告會在3／21下午舉辦全新CLE媒體新車上市發表會；其實早在2023年底，車輛安全網就已經有出現CLE的相關資訊，到了今年1月的經濟部能源局耗能公布清單上，也能看見CLE 200與CLE 300 4Matic兩個車型的數值，分別是204匹與258匹馬力，以及15km/L與13.5km/L的測試平均油耗，兩者皆搭載2.0升4缸渦輪加上48V輕油電系統。

賓士AMG CLE 53 。（圖／翻攝自Meecedes-Benz）

▲除了外觀，CLE的內裝也採用新世代格局，直立式的中央觸控螢幕非常顯眼。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

CLE是在2023年7月首度全球發表，作為結合C-Class與E-Class雙門／敞篷跑車的全新物種，在CLE身上能看到許多賓士家族近年慣用的設計語彙，無論前臉、車尾或座艙介面都相當熟悉，而且空間表現也比過去的C-Class跑車更優異，在享受雅痞個性的同時，也能兼顧到所有乘員的舒適度。

賓士AMG CLE 53 。（圖／翻攝自Meecedes-Benz）

▲高性能版本的CLE 53 AMG已經在海外市場推出，台灣可能稍晚才會跟進。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

除了此次台灣賓士預計將導入的CLE 200與CLE 300外，在海外還有3.0升直列6缸渦輪搭配48V輕油電的CLE 450、4缸柴油渦輪的CLE 220 d、以及馬力高達449匹的CLE 53 AMG高性能版，除開CLE 450與CLE 220 d外，CLE 53 AMG沒意外也會在未來導入台灣，值得性能迷期待。

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

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