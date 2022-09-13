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搶訂納智捷n⁷電動車「今重新開放付款」！限期2天卡位優先交車

▲針對先前付款失敗的訂車車主，納智捷重啟限期開放付款。（圖／翻攝自納智捷，以下同。）

▲針對先前付款失敗的訂車車主，納智捷重啟限期開放付款。（圖／翻攝自納智捷，以下同。）

記者徐煜展／綜合報導

今年9月納智捷Luxgen釋出全新n⁷國產電動車，並打著以1,000元下訂為噱頭口號，未來能取得交車優先權，引起全台車迷熱烈回應，一度造成官網交易異常，官方為了補償當初付款失敗的消費者，今（9/13）早上10點重啟官網訂購補償！

先前因官網交易異常，造成付款失敗消費者，台灣納智捷將在9月13日10點限期開放補償，時間至9月15日晚上6點結束。

▲針對先前付款失敗的訂車車主，納智捷重啟限期開放付款。（圖／翻攝自納智捷，以下同。）

▲主打百萬有找的國產電動車，引起車迷熱烈訂購，訂單突破上萬張。

自9月1日開放訂車後，全新n⁷電動車訂單突破上萬張，讓活動提早結束，為了彌補當初付款失敗的消費者，納智捷祭出補償措施，將開放限期2天補償訂車。

▲針對先前付款失敗的訂車車主，納智捷重啟限期開放付款。（圖／翻攝自納智捷，以下同。）

▲納智捷全新電動休旅主打百萬有找，價格在市面上目前可說是毫無對手。

納智捷n⁷前身來自與鴻海合作的Model C概念電動車，是品牌近年來值得關注的焦點全新車，納智捷在9月1日啟動n⁷預購官網，為接下來市售發表作暖身，同時為了回饋敲碗已久的納智捷車迷們，官方提供下訂n⁷僅需1,000元的限時優惠，透過搶先預購，未來能先取得交車優先權。

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關鍵字：納智捷LuxgenModel C鴻海國產休旅7人座電動車n⁷

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