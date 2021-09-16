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三菱宣佈放棄開發自主平台　2026年起新車將改採Nissan底盤

三菱Pajero推最終特仕版　向這台「本格硬漢」正式說再見（圖／翻攝自三菱）

▲三菱宣布將放棄開發全新的車用底盤平台。（圖／翻攝自三菱，以下同）

記者游鎧丞／綜合報導

日本三菱汽車表示，未來將不會針對市售新車開發全新的底盤平台，自2026年起將會借重集團資源，與Nissan共用車用底盤；並將既有的資源與資金，轉而投資在電動車以及自動輔助駕駛等新興技術，三菱也是第一間宣布不再開發品牌自主底盤平台的日本車廠。

三菱全新世代Outlander釋出首波預告照！可望延續概念車超前衛風格（圖／翻攝自三菱）

▲三菱將會借重集團伙伴Nissan的技術，有效整合既有資源推出改款新車。

誠如先前所述，為有效控制營運開發成本，三菱未來將不會投入資金開發全新的車用底盤平台，自2026年開始將會改以與Nissan共用平台的方式，持續推出改款新車；其實單就三菱目前發佈的產品陣容來看，不管是Eclipse Cross、Outlander、Grand Lancer，亦或是東南亞市場獨佔的Xpander等車款，品牌前前後後就已有8款車用底盤；倘若未來陸續進行改款工程，勢必對於三菱來說，也是一項相當沉重的成本支出。

也因為如此，三菱計畫在2026年將品牌使用的底盤平台大幅砍半至只剩4款，當中也有2款將與集團老大哥Nissan相互共用，為此挪移出更多的營運資源加速電動車及自動輔助駕駛系統的相關開發。

台灣得等到2022年才可望導入！三菱Outlander暌違9年終於大改款（圖／翻攝自三菱）

▲早先亮相的三菱Outlander就已與Nissan X-Trail共用了集團的CMF-C/D底盤平台。

其實綜觀三菱近幾年來的動作，其實不難想見其亟欲縮減營運成本的各項作為；畢竟單就日本主場來看，三菱不僅取消了傳統四門房車的生產作業，同時老牌越野戰將Pajero今年也宣布正式停產；雖說三菱已宣布將會以逆輸入的方式，將全新大改款Outlander導入日本市場；但短時間內，恐還是得針對品牌營運資源做出妥善分配，才能夠藉此尋覓出重返市場榮光的契機。

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